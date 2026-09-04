عبور آسان تیم ملی والیبال ایران از سد نخستین حریف؛ شروع خوب مسیر سخت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی خود در مسابقات قهرمانی آسیا از ساعت ۷ صبح روز جمعه مقابل نیوزیلند به میدان رفت و این دیدار را با نتیجه ۳ بر صفر به سود خود به پایان رساند.

ترکیب ایران:

سید عیسی ناصری، محمد ولی‌زاده، مرتضی شریفی، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، پوریا حسین‌خانزاده، محمدرضا حضرت‌پور

سرمربی: روبرتو پیاتزا



ست اول؛ ۲۵ بر ۱۵ به سود ایران

ایران شروع مقتدرانه‌ای در این ست داشت و با آبشارهای قدرتمند مرتضی شریفی و هماهنگی مناسب بازیکنان، از همان ابتدا کنترل بازی را در اختیار گرفت. در نهایت پوریا حسین‌خانزاده امتیاز پایانی را برای ایران به دست آورد تا شاگردان پیاتزا ست نخست را ۲۵ بر ۱۵ به سود خود تمام کنند.

ست دوم؛ ۲۵ بر ۱۲ به سود ایران

ایران ست دوم را هم مقتدرانه آغاز کرد و ۴ بر صفر پیش افتاد. ضعف دریافت نیوزیلند و عملکرد منظم ایران در توپ‌گیری و دفاع روی تور، اختلاف امتیاز را افزایش داد. پوریا حسین‌خانزاده و مرتضی شریفی در حمله موفق بودند و اسماعیل مسافر نیز با تصمیم پیاتزا وارد زمین شد. امین اسماعیل‌نژاد هم پس از مدت‌ها دوری از ترکیب به میدان آمد و امتیاز گرفت. در نهایت ایران با آبشار اسماعیل مسافر، ۲۵ بر ۱۲ پیروز شد.

ست سوم؛ ۲۵ بر ۲۳ به سود ایران

اولین امتیاز این ست را امین اسماعیل‌نژاد برای ایران به دست آورد. برخلاف دو ست نخست، نیوزیلند در این ست عملکرد بهتری داشت و توانست اختلاف را به حداقل برساند. با این حال بازیکنان ایران با هماهنگی بیشتر، دوباره اختلاف را افزایش دادند.

در ادامه مبین نصری از منطقه چهار به امتیاز رسید تا ایران ۱۲ بر ۱۰ پیش بیفتد، اما نیوزیلند با یک امتیاز مستقیم سرویس، بازی را به تساوی کشاند و پیاتزا نخستین وقت استراحت خود را گرفت. نیوزیلند در ادامه حتی یک امتیاز پیش افتاد و در امتیاز ۲۰ نیز دو تیم به تساوی رسیدند.

در امتیازات پایانی، سرویس مستقیم اسماعیل‌نژاد ایران را پیش انداخت و سرمربی نیوزیلند درخواست وقت استراحت کرد. در نهایت شاگردان پیاتزا با حفظ برتری در امتیازات پایانی، به امتیاز ۲۵ رسیدند و ست سوم و در مجموع این دیدار را به سود خود تمام کردند.