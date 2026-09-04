حجت‌الاسلام محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقف از سنت‌های حسنه و ماندگار در فرهنگ اسلامی است که در قرآن کریم نیز با عناوینی همچون باقیات‌الصالحات، احسان و انفاق مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید «المال و البنون زینة الحیاة الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواباً و خیر أملاً»؛ مال و فرزندان زینت زندگی دنیا هستند، اما اعمال صالح و ماندگاری که برای انسان باقی می‌مانند، نزد خداوند از ثواب و پاداش بیشتری برخوردارند.

امام‌جمعه موقت اردستان خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مصادیق باقیات‌الصالحات، وقف و صدقه جاریه است؛ چراکه انسان با وقف مال یا ملکی می‌تواند زمینه استفاده دیگران را برای سال‌ها و حتی قرن‌ها فراهم کند و تا زمانی که مردم از آن بهره‌مند می‌شوند، ثواب آن برای واقف نیز استمرار خواهد داشت.

رضایی تصریح کرد: بنایی که امروز در آن حضور داریم، بر اساس کتیبه‌های موجود حدود ۹۰۰ سال قدمت دارد. عمر سازندگان آن شاید حدود ۹۰ سال بوده باشد، اما نزدیک به ۹۰۰ سال است که مردم در این بنا عبادت می‌کنند و از آن بهره می‌برند و به همین دلیل ثواب این عمل خیر همچنان در پرونده اعمال واقفان و سازندگان آن ثبت می‌شود.

وی بیان کرد: در روایات نیز بر استمرار آثار اعمال خیر پس از مرگ انسان تأکید شده است. پیامبر اکرم (ص) فرمودند هنگامی که انسان از دنیا می‌رود، پرونده اعمال او بسته می‌شود مگر در مواردی از جمله صدقه جاریه، علمی که دیگران از آن بهره‌مند شوند و فرزند صالحی که برای او دعا و عمل خیر کند.

امام‌جمعه موقت اردستان ادامه داد: وقف در تاریخ ادیان الهی نیز سابقه داشته و پیش از اسلام نیز مردم برای امور دینی و عام‌المنفعه اموالی را اختصاص می‌دادند، اما در اسلام توجه ویژه‌ای به این سنت حسنه شده است و پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) و ائمه اطهار (ع) نیز بر این مسیر تأکید داشته و موقوفاتی را برای امور مختلف اختصاص داده‌اند.

رضایی اضافه کرد: وقف محدود به املاک و سرمایه‌های بزرگ نیست و هر فردی متناسب با توان خود می‌تواند در این مسیر مشارکت کند؛ از فردی که املاک و دارایی‌های گسترده‌ای را برای امور عام‌المنفعه وقف می‌کند تا فردی که یک درخت یا قطعه زمین کوچک را برای مسجد، نیازمندان یا امور فرهنگی اختصاص می‌دهد، همه در این سنت ارزشمند سهیم هستند.

وی یادآور شد: وقف امروز نیز می‌تواند در حوزه‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد که امور مذهبی مانند مساجد و زیارتگاه‌ها، امور فرهنگی مانند کتابخانه‌ها، مدارس و مراکز پژوهشی و همچنین مسائل اجتماعی از جمله تأمین جهیزیه نیازمندان، مسکن افراد کم‌بضاعت و دیگر نیازهای جامعه از جمله این موارد است.

امام‌جمعه موقت اردستان بیان کرد: کسانی که املاک وقفی را در اختیار دارند باید حق و حقوق وقف را به‌طور کامل ادا کنند و در صورت اجاره، اجاره‌بها و حقوق مربوط به موقوفه را پرداخت کنند؛ چراکه رعایت نکردن حقوق موقوفه و تصرف بدون پرداخت حق آن، تصرف غاصبانه محسوب می‌شود و لازم است همه افراد نسبت به ادای حقوق موقوفات اهتمام داشته باشند.

رضایی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان، در مجموع ۳۰۶ مورد موقوفه در اختیار اداره اوقاف قرار دارد که این موقوفات در مجموع دارای یک هزار و ۱۰۷ رقبه هستند و تاکنون ۴۲ فقره سند مالکیت تک‌برگ برای رقبات موقوفه صادر شده است.

وی تصریح کرد: درآمد موقوفات در پنج ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵۰ درصد رشد داشته، ۱۳ مورد اجرای نیت موقوفات انجام شده و شهرستان اردستان دارای ۱۷ بقعه متبرکه شاخص است. همچنین فعالیت‌های عمرانی در ۶ بقعه متبرکه در حال انجام است و در حوزه فعالیت‌های قرآنی نیز دو مسابقه در پنج ماهه اخیر برگزار و دو نفر برای حضور در مسابقات استانی معرفی شده‌اند.

رضایی یادآور شد: در پنج ماهه اخیر دو وقف جدید در شهرستان اردستان به ثبت رسیده که شامل یک قطعه زمین برای احداث حسینیه به نام سیدمصطفی خمینی و یک باب مغازه برای تأمین هزینه مراسم‌های فرهنگی بوده است. همچنین در این مدت ۴۱۰ سند اجاره با مستأجران موقوفات تنظیم شده است.