پیکر شهید رادبوی در زادگاهش وحدتیه آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و خاکسپاری شهید محمدجعفر رادبوی که در حملات اخیر دشمن به شهادت رسید، عصر جمعه با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم در شهر وحدتیه برگزار شد.

مردم وحدتیه با حضور در این مراسم، پیکر شهید رادبوی را بر دوش گرفتند و ضمن ادای احترام به مقام والای شهید، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.

شهید محمدجعفر رادبوی در جریان حملات اخیر دشمن به شهادت رسید و پس از تشییع در زادگاهش، در گلزار شهدای وحدتیه به خاک سپرده شد.

حضور پرشور مردم در مراسم تشییع این شهید، جلوه‌ای از ارادت مردم دشتستان به شهدا و تأکید آنان بر تداوم راه ایثار و مقاومت بود.