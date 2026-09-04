پیکر شهید رادبوی در زادگاهش وحدتیه آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و خاکسپاری شهید محمدجعفر رادبوی که در حملات اخیر دشمن به شهادت رسید، عصر جمعه با حضور گسترده مردم، خانوادههای معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم در شهر وحدتیه برگزار شد.
مردم وحدتیه با حضور در این مراسم، پیکر شهید رادبوی را بر دوش گرفتند و ضمن ادای احترام به مقام والای شهید، بار دیگر با آرمانهای شهدا و انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.
شهید محمدجعفر رادبوی در جریان حملات اخیر دشمن به شهادت رسید و پس از تشییع در زادگاهش، در گلزار شهدای وحدتیه به خاک سپرده شد.
حضور پرشور مردم در مراسم تشییع این شهید، جلوهای از ارادت مردم دشتستان به شهدا و تأکید آنان بر تداوم راه ایثار و مقاومت بود.
نظر شما