وینگر پرسپولیس به تیم ملی دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «کلود لو رو» سرمربی تیم ملی فوتبال کنگو، پیش‌فهرست ۳۵ نفره خود را برای دو دیدار نخست این تیم در مرحله انتخابی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۷ اعلام کرد.

رسانه کنگویی «La Congolaise ۲۴۲» با انتشار این فهرست نوشت: کلود لو رو روز سوم سپتامبر اسامی ۳۵ بازیکن را برای حضور در دو دیدار ابتدایی مرحله انتخابی جام ملت‌های آفریقا اعلام کرده است.

در میان بازیکنان دعوت‌شده نام تیوی بیفوما، وینگر - مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس نیز دیده می‌شود. بیفوما یکی از بازیکنان باتجربه تیم ملی کنگو محسوب می‌شود و حضور او در این فهرست می‌تواند خبر مهمی برای فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس باشد.

کنگو در نخستین دیدار خود در این مرحله روز ۲۴ سپتامبر به مصاف نامیبیا می‌رود و سپس در روز ۲۹ سپتامبر برابر کامرون قرار خواهد گرفت.

بر اساس اعلام رسانه کنگویی، دیدار کنگو و نامیبیا در بوتسوانا برگزار می‌شود و کنگو در دومین مسابقه خود میزبان کامرون خواهد بود.

پیش‌فهرست ۳۵ نفره کنگو به شرح زیر است:

دروازه‌بان‌ها:

چلسی بونازبی، پرائولد ندینگا، تری ویمالین و ملوین زینگا

مدافعان:

یوان اندزوآنا، بردلی لوکو، گودفروی لوبمبا، کریست ماکوسو، برد مانتسونگا، بردلی مازیکو، ژانار مبمبا، کوین موآنگا، جرمی مونسه، برایان پاسی، برایان پریرا و مورگان پواتی

هافبک‌ها:

آلن آکرا، فرد دمبی، ویلیام هوندِمارک، اینو لومبا، آنتوان ماکومبو، گایوس ماکوتا، شاندریل ماسانگا، نوآ ماسنگو، اوبد ماسونگیسا و مرویل ندکیت

مهاجمان:

گستانی بانسیله، مونس باسواَمینا، تیوی بیفوما، کریستوفر ایبایی، ایوان دیمی ایکیا، جوردی مبولا، بنی نامبوکا، ندزیوپ نگانسویی و برفه تاتی.

لازم به ذکر است این فهرست، پیش‌فهرست تیم ملی کنگو است و فهرست نهایی بازیکنان برای حضور در اردو و مسابقات انتخابی جام ملت‌های آفریقا در ادامه اعلام خواهد شد.