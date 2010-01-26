ایحاد سد در کشور بهترین شِوه برای کنترل سیلاب به شمار می رود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حسین باقری شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات پیش روی سد آزاد و سامانه انتقال که در محل این پروژه و با حضور جمعی از مسئولان و مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان برگزار شد، اظهار داشت: اجرای طرحهای سدسازی در کشور بهترین شیوه برای مهار و کنترل سیلاب به شمار می رود.

وی ادامه داد: اجرای طرحهای سدسازی علاوه بر اینکه دستاوردهای بسیار خوبی در زمینه های استفاده از آن برای تولید انرژی و مصارف کشاورزی دارد، می تواند در زمینه کنترل و مهار سیلاب ها نیز موثر باشد چرا که با توجه به وضعیت توپوگرافی بعضی از شهرهای کشور هیچ گونه امکان دیگری برای پیشگیری از این پدیده وجود ندارد.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران بیان داشت: کشور ما دارای منابع آبی بسیار خوبی است که باید با استفاده از شیوه های نوین زمینه برای استفاده بهینه از این همه توانمندی را فراهم کرد و اجرای طرحهای سدسازی در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دارای روند رو به رشدی شده و کار به جای رسیده که در حال حاضر دانش فنی سدسازی از طریق کشورمان به سایر کشورهای دنیا صادر می شود.

باقری با اشاره به هدررفت بخشی از منابع آبی در کشور گفت: بر اساس آمارهای کشوری در حال حاضر 90 درصد از آب مورد استفاده به بخش کشاورزی تعلق دارد که به دلیل عدم استفاده از شیوه های نوین بخشی از این آب به هدر می رود و باید ضمن ایجاد سدهای مختلف برای ذخیره آبهای کشور بهره گیری از شیوه های نوین آبیاری در بخش کشاورزی را نیز مورد استفاده قرار داد.

وی گفت: در حال حاضر مهمترین عامل توسعه در جهان استفاده بهنیه از منابع آبی است و با توجه به پیش بینی های صورت گرفته یکی از چالشهای جدی بشریت در دهه های آینده نحوه دسترسی به منابع آبی خواهد بود که یکی از برنامه های اصلی در کشور ما باید تلاش برای ذخیره و همچنین نهادینه کردن مصرف بهنیه و درست منابع آبی باشد.

در ادامه این جلسه مهمترین مشکلات و نارسایی های سدآزاد و سامانه انتقال مطرح و نسبت به رفع هرچه سریعتر آن تصمیماتی اتخاذ شد.