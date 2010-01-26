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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۲۱

میدان تره‌بار بندرعباس جابجا می‌شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری بندرعباس گفت: با تمهیدات پیش‌بینی شده میدان فعلی تره بار بندرعباس به علت نامناسب بودن فضا و ایجاد اختلال در ترافیک و پاکیزگی محیط به مکان دیگری انتقال می‌یابد.

مهدی معین در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: بسیاری از شهروندان بندرعباسی به علت آلودگی محیط، فضای نامناسب که باعث از بین رفتن زیبایی ورودی شهر شده ناراضی بوده و درخواست بهسازی آن مکان را داشته ‌اند.

وی ادامه داد: در این راستا با پیگیری های شهرداری بندرعباس 17 هکتار زمین برای ایجاد یک میدان تره بار در نظر گرفته شده که تاکنون مقداری از آن محیط ساخته شده است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری بندرعباس اظهار داشت: طرح‌های این پروژه برای جابجایی این میدان آماده شده که در صورت آماده سازی با سرعت این میدان به مکان جدید انتقال می‌یابد.

معین اضافه کرد: در این مکان تازه خدمات ویژه‌ای به مشتریان از قبیل آژانس خدماتی، بانک، مخابرات، تعمیرگاه و ...ارائه می‌شود.

وی یادآور شد: در این مکان 70 غرفه پیش‌بینی شده که مغازه داران می‌توانند با رایزنی و همکاری با شهرداری مالک این مغازه ‌ها شوند.

کد مطلب 1024232

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