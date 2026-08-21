میرمحمدیان: دشمن برای شکست ملت ایران «اراده» آنها را هدف گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ناصر میرمحمدیان، جمعه شب در یکصد و هفتاد و چهارمین اجتماع مردم کرمان در میدان کوثر این شهر گفت: اگر هر کاری که در این عالم انجام می‌دهیم ریشه‌یابی کنیم، به نوعی به امام زمان (عج) می‌رسد.

وی افزود: هر کسی که تصمیم به انجام کاری دارد و امید فراطبیعی دارد، امیدش به یک منجی ختم می‌شود و ما نیز معتقدیم که قطعاً روزی منجی عالم بشریت خواهد آمد و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد.

میرمحمدیان، با اشاره به موانع پیش روی حرکت به سمت قله‌ها اظهار کرد: برای آنکه مسیر را تا قله‌ها طی کنیم، همواره دشمنانی در برابر ما قرار دارند؛ کسانی که نمی‌خواهند بشریت به آن قله برسد و از این رو در صدد تضعیف اراده ما هستند؛ چراکه اگر اراده ما برای رسیدن سست شود، ممکن است در مسیر مانع ایجاد شود.

وی تأکید کرد: دشمن حتی با روش‌های نظامی نیز اگر اراده ما شکسته نشود، به هیچ موفقیتی دست نخواهد یافت؛ همان‌گونه که رژیم صهیونیستی با وجود ریختن بمب‌های فراوان بر غزه، نتوانست اراده مردم غزه را در هم بشکند.

وی افزود: دشمن هر نقشه‌ای که بکشد، قادر به شکستن اراده ما نیست و هدف او از جنگ نظامی نیز در وهله نخست شکستن اراده ملت ایران است.

مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه به برکت دوراندیشی رهبر شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، دشمن نتوانسته از لحاظ نظامی ضربه بزرگی به ما وارد کند، خاطرنشان کرد: دشمن اکنون به سمت تهدید اقتصادی رفته است که این تهدید نیز پوچ‌ تر از تهدید نظامی است.

میرمحمدیان، گفت: دشمن تنها یک راه برای شکست ما دارد و آن شکستن اراده ماست که از طریق ترساندن، ناامید کردن و مهم‌تر از آن ایجاد اختلاف و نابودی از درون پیگیری می‌کند.

وی با هشدار نسبت به عواقب سستی اراده تصریح کرد: اگر اراده ما شل شود و دشمن درک کند که دچار سستی شده‌ایم، جسورتر می‌شود و اگر ما کوتاه بیاییم، گستاخی او بیشتر می‌شود؛ بنابراین باید اراده خود را حفظ کنیم.

میرمحمدیان، همچنین با اشاره به حضور پرشور مردم در اجتماعات شبانه سراسر کشور اظهار داشت: ما در وسط معجزه‌ای هستیم که بیش از ۱۷۳ شب است در سراسر کشور تداوم دارد و باید با ترس، یأس و اختلاف مقابله کنیم.

وی افزود: امید است این گام‌های آخر را استوار برداریم، به قله‌ها برسیم و روزهای پیروزی ملت ایران را شاهد باشیم.