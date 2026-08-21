به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که برای حضور در سومین اجلاس وزرای گردشگری کشورهای عضو بریکس به هند سفر کرده است، روز جمعه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه این اجلاس در دیدار با گاجندرا سینگ شخاوات، وزیر گردشگری هند درباره ابعاد مختلف همکاری‌های گردشگری، فرهنگی و میراثی دو کشور گفت‌وگو کرد.

صالحی‌امیری در ابتدای این دیدار ضمن قدردانی از دولت هند برای میزبانی شایسته اجلاس بریکس و تلاش‌های انجام‌شده برای برگزاری این گردهمایی، هند را یکی از نمونه‌های مهم در عرصه مدیریت تنوع فرهنگی و قومی دانست و بر تجربه تاریخی این کشور در ایجاد همزیستی میان گروه‌های مختلف اجتماعی تاکید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به مطالعات و آثاری که در حوزه جامعه‌شناسی و مدیریت قومی هند انجام داده است، اظهار کرد: هند یکی از بهترین الگوهای مدیریت تنوع قومی در جهان است.

او با اشاره به تفاوت شرایط اجتماعی و اقتصادی شرق و غرب جهان افزود: تجربه هند از آن جهت اهمیت دارد که این کشور با وجود چالش‌های اقتصادی در بخش‌هایی از جامعه، با بحران بزرگ قومی مواجه نشده و توانسته است سازوکارهایی برای همزیستی و انسجام اجتماعی ایجاد کند.

صالحی‌امیری، ظرفیت اخلاقی حاکمان، توجه به عدالت اجتماعی و همچنین انعطاف‌پذیری و سازگاری جامعه هند را از عوامل مؤثر در این تجربه دانست و گفت: این ویژگی‌ها هند را به نمونه‌ای قابل مطالعه در حوزه مدیریت تنوع فرهنگی و قومی تبدیل کرده است.

ریشه‌های تمدنی ایران و هند گسستنی نیست

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه با تاکید بر عمق پیوندهای تاریخی و تمدنی دو کشور اظهار کرد: ما اشتراکات تمدنی عمیقی میان ایران و هند داریم و ریشه‌های این پیوندها گسستنی نیست.

صالحی‌امیری با اشاره به سفر خود به مشهد و مشاهده برخی مساجد و مدارس مرتبط با حضور و فعالیت هندی‌ها در این شهر، این آثار را نشانه‌ای از عمق ارتباطات تاریخی دو ملت دانست.

او همچنین به حضور و نفوذ زبان و فرهنگ فارسی در هند و وجود واژه‌های مشترک با ریشه‌های ایرانی اشاره کرد و افزود: این پیوندهای فرهنگی نشان می‌دهد روابط ایران و هند ریشه در یک حوزه تمدنی مشترک و تاریخی دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به جایگاه هند در اولویت‌های روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ایران و هند علاوه بر روابط دوجانبه، در سازمان‌هایی همچون بریکس و سازمان همکاری شانگهای نیز در کنار یکدیگر حضور دارند و باید از این ظرفیت برای تعمیق همکاری‌ها استفاده کنند.

گردشگری؛ حلقه مفقوده در روابط گسترده ایران و هند

صالحی‌امیری با بیان اینکه روابط فرهنگی و اقتصادی ایران و هند از پشتوانه قابل توجهی برخوردار است، اظهار کرد: با وجود این ظرفیت‌ها، هنوز همکاری‌های گردشگری دو کشور نتوانسته است متناسب با سطح روابط فرهنگی و اقتصادی توسعه پیدا کند.

او در همین زمینه مجموعه‌ای از پیشنهادهای عملیاتی را برای فعال‌سازی همکاری‌های گردشگری میان دو کشور مطرح کرد و تدوین و امضای یادداشت تفاهم همکاری گردشگری را یکی از نخستین گام‌ها دانست.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ضمن دعوت رسمی از گاجندرا سینگ شخاوات و همکاران او برای سفر به ایران، بر ضرورت تشکیل سازوکارهای مشترک پس از امضای تفاهم‌نامه تاکید کرد تا همکاری‌ها از سطح توافقات کلی به برنامه‌های اجرایی و پروژه‌های مشخص تبدیل شود.

صالحی‌امیری همچنین بر تقویت ارتباطات هوایی و فعال‌سازی خطوط پروازی میان ایران و هند تاکید کرد و گفت: ظرفیت بالایی برای رفت‌وآمد گردشگران میان دو کشور وجود دارد و با توجه به اشتراکات فرهنگی، بسیاری از ایرانیان علاقه‌مند به سفر به هند و بسیاری از هندی‌ها نیز علاقه‌مند به شناخت و سفر به ایران هستند.

اهمیت بخش‌خصوصی در همکاری‌های گردشگری ایران و هند

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یکی دیگر از محورهای پیشنهادی ایران را تقویت نهادهای بخش‌خصوصی دو کشور عنوان کرد و بر اتصال آژانس‌ها، هتل‌ها، تورگردانان، شرکت‌های هواپیمایی و سایر فعالان زنجیره گردشگری تاکید کرد.