مدیریتهای بومی در دانشگاه های فارس لحاظ شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دستغیب ظهر سه شنبه در افتتاح سالن پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز افزود: باید اجازه داد توسعه این واحد و سایر واحدهای دانشگاهی استان توسط نیروهای قابل بومی اداره شود و در این خصوص نباید اجازه داد نخبه های شهر شیراز و استان در سایر استانهای فعالیت کنند بلکه باید از آنان حمایت کرده و در مدیریتهای استان فارس استفاده شوند.

وی گفت: برای افزایش ظرفیتها و توانمندی ها دانشگاه آزاد شیراز باید الگوی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران در این شهر نیز اجرا شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس با تاکید بر لزوم حضور مدیریت دانشگاه در کنار فضای واحد دانشگاهی افزود: باید به نوعی در دانشگاه آزاد شیراز برنامه ریزی شود که ریاست دانشگاه در طبقه فوقانی دانشگاه اشراف کامل بر محیط دانشگاه را داشته باشد.

دستغیب در این رابطه توضیح داد: باید صدای قاشق و چنگالهای سلف سرویس و یا توپ بسکتبالی که توسط دانشجویان به زمین زده می شود به گوش مدیر دانشگاه برسد و باید ریاست دانشگاه تمام جنب و جوشهای دانشگاه را نظاره کند نه اینکه مدیریت در مکانی جدا از محل تحصیل دانشجویان باشد.

این نماینده مجلس گفت: یکی از دلایل موفقیت و ممتاز بودن دانشگاه علوم تحقیقات تهران همین است که مدیریت در کنار دانشجویان نظاره گر اتفاقات موجود در دانشگاه بوده و این روش نیز سبب موفقیتهای بزرگی در آن مجموعه شده است.

دستغیب انتقال مدیریت دانشگاه به سایت را از برنامه هایی دانست که باید در دانشگاه آزاد در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

وی یکی از مشکلات عدم پیشرفت دانشگاه آزاد شیراز را سیاست زدگی بیش از حد در بخشی از قسمتها عنوان و اضافه کرد: بزرگترین خیانت پیوند زدن سیاست و متصل کردن آن با حوزه علم و دانش است.