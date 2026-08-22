مهلت دریافت حق بیمه کارفرمایان تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، ضمن عذرخواهی به دلیل اختلال و مشکلات به وجود آمده در سامانه خدمات غیرحضوری، به اطلاع میرساند با توجه به رفع مشکلات مذکور و به منظور مساعدت با کارفرمایان و بیمهپردازانی که تاکنون موفق به انجام تعهدات قانونی خود نشدهاند؛ استثنائا مهلت دریافت لیست و حق بیمه مربوط به تیرماه ۱۴۰۵ کارفرمایان و حق بیمه گروههای خاص (رانندگان و...) تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه اول شهریور (بدون جرائم تاخیر) تمدید شده است.
همچنین شعب، کارگزاریهای سازمان در سراسر کشور تا ساعت ۱۹ روز یکشنبه آماده دریافت لیست و حقبیمه کارفرمایان و بیمهپردازان هستند.
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