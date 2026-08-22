  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۸

مهلت دریافت حق بیمه کارفرمایان تمدید شد

مهلت دریافت حق بیمه کارفرمایان تمدید شد

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، مهلت دریافت حق بیمه کارفرمایان تا ساعت ۲۴ یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، ضمن عذرخواهی به دلیل اختلال و مشکلات به وجود آمده در سامانه خدمات غیرحضوری، به اطلاع می‌‎رساند با توجه به رفع مشکلات مذکور و به منظور مساعدت با کارفرمایان و بیمه‌پردازانی که تاکنون موفق به انجام تعهدات قانونی خود نشده‌اند؛ استثنائا مهلت دریافت لیست و حق‌ بیمه مربوط به تیرماه ۱۴۰۵ کارفرمایان و حق بیمه گروه‌های خاص (رانندگان و...) تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه اول شهریور (بدون جرائم تاخیر) تمدید شده است.

همچنین شعب، کارگزاری‌های سازمان در سراسر کشور تا ساعت ۱۹ روز یکشنبه آماده دریافت لیست و حق‌بیمه کارفرمایان و بیمه‌پردازان هستند.

کد مطلب 6924225
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسن IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      0 0
      پاسخ
      چند سال سابقه
    • حسین بختیاروند IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
      2 0
      پاسخ
      همچنان بخشی از مشکلات سایت پابرجاست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها