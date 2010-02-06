خدمات پس از فروش ادوات کشاورزی نظارت و ساماندهی می شود

عباسعلی پاکنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به بحث خدمات پس از فروش ماشین آلات و ادوات کشاورزی اظهار داشت: در این راستا تعدادی از افراد هستند که زمانی که ماشین آلات را در اختیار کشاورزان قرار می دهند، خدمات پس از فروش ارائه نمی دهند.

وی افزود: باید در این راستا ساختاری تعریف شود تا ارائه خدمات پس از فروش به کشاورزان صورت گیرد.

این مسئول با اشاره به حمایت از تشکلهای مکانیزاسیون در جهت بهره ورزی کشاورزی خاطرنشان کرد: باید تشکلهایی شکل بگیرند تا انواع و اقسام ماشین آلات را در اختیار کشاورزان در اسرع وقت قرار دهند.

پاکنژاد بیان داشت: خدمات پس از فروش یکی از موضوعات محوری است که در راستای حمایت از مصرف کننده هم اکنون در حال پیگیری قانونی هستیم که حداقل هر ماشین کشاورزی 10 سال خدمات پس از فروش داشته باشد.

مدیر مرکز مکانیزاسیون معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: باید تامین کنندگان ماشینهای کشاورزی به ارائه خدمات پس از فروش در طول عمر مفید ماشین موظف باشند و هر قطعه ای که خراب شد را تامین و در اختیار خریدار قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به تعرفه های ماشین آلات ادامه داد: ما اعتقاد داریم آن بخش از ماشین آلات کشاورزی که در داخل کشور تولید نمی شود و تامین کنندگان آن را از کشورهای دیگر به ناچار وارد و به افراد ارائه می دهند، نباید تعرفه سنگینی را اعمال کنند.

این مسئول یادآور شد: تعرفه باید برای آن دسته از ماشینهایی که در داخل کشور تولید و دارای کیفیت مطلوبی هستند، اعمال شود.

پاکنژاد اذعان داشت: باید ضمن حمایت از تولید داخلی در بخش کشاورزی، اجازه ندهیم که کشاورزان برای تولید معطل ماشین آلات و ادوات باشند.