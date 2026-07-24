از خط مقدم تا خط تولید؛ روایت مقاومت کشاورزان دشتی

خبرگزاری مهر، گروه استانها- قاسم بازیاری: بامداد پنجشنبه اول مردادماه، هنوز نخستین پرتوهای خورشید بر دشت‌های شهرستان دشتی گسترده نشده بود که صدای چند انفجار، سکوت مزارع را در هم شکست.

این بار هدف حمله، نه یک مرکز نظامی، بلکه ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی بود؛ تجهیزاتی که حاصل سال‌ها تلاش، سرمایه‌گذاری و زحمت کشاورزان این منطقه به شمار می‌رود و نقش مهمی در چرخه تولید و تأمین معیشت خانوارهای روستایی دارد.

در ادامه تجاوزات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به نقاط مختلف ایران اسلامی، ادوات کشاورزی متعلق به کشاورزان شهرستان دشتی در استان بوشهر در دو مرحله هدف اصابت موشکی قرار گرفت.

این حمله اگرچه خوشبختانه هیچ تلفات انسانی بر جای نگذاشت، اما خسارت قابل توجهی به ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی وارد کرد و بخشی از سرمایه تولیدکنندگان این منطقه را از بین برد.

هدف قرار دادن معیشت مردم

آنچه این حادثه را بیش از پیش تلخ می‌کند، هدف قرار گرفتن ابزار تولید و معیشت مردم است. تراکتورها، ادوات مکانیزه، تجهیزات آبیاری و سایر ماشین‌آلات کشاورزی، سرمایه‌هایی هستند که در سال‌های اخیر با هزینه‌های سنگین و گاه با دریافت تسهیلات بانکی توسط کشاورزان تهیه شده‌اند و از بین رفتن آنها می‌تواند روند تولید را با مشکلاتی مواجه کند.

یکی از کشاورزان منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دشمن این‌بار به جای میدان نبرد، ابزار کار کشاورزان و معیشت مردم را هدف قرار داد؛ اقدامی که نشان می‌دهد آنان حتی از آسیب زدن به تولید غذا و زندگی مردم نیز ابایی ندارند.

وی افزود: هر دستگاه کشاورزی حاصل سال‌ها کار و تلاش است و جایگزینی آن هزینه بسیار زیادی دارد، اما این خسارت‌ها هرگز باعث نمی‌شود که زمین‌ها را رها کنیم یا از تولید دست بکشیم.

سرمایه سال‌ها تلاش در میان دود و آتش

یکی دیگر از کشاورزان نیز به خبرنگار مهر گفت: این وسایل حاصل سال‌ها زحمت و تلاش ماست. برای تهیه آنها سال‌ها کار کردیم و بخشی از هزینه‌ها را با دریافت وام تأمین کردیم. خدا را شکر که هیچ‌کس آسیب ندید، اما خسارت وارد شده سنگین است.

عباسی ادامه داد: کشاورزی تنها یک شغل نیست؛ زندگی ما به این زمین‌ها وابسته است. با وجود خسارت‌های وارد شده، کار را متوقف نمی‌کنیم و همانند گذشته در کنار کشور و مردم خود خواهیم ایستاد.

وی تأکید کرد: اگر امروز ماشین‌آلات آسیب دیده‌اند، با همدلی مردم و حمایت مسئولان دوباره آنها را جایگزین خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد تولید در این منطقه متوقف شود.

دشتی؛ سرزمین تولید و مقاومت

شهرستان دشتی یکی از قطب‌های مهم کشاورزی استان بوشهر محسوب می‌شود و بخش قابل توجهی از جمعیت آن از طریق فعالیت‌های کشاورزی و باغداری امرار معاش می‌کنند. از این رو هرگونه آسیب به زیرساخت‌های تولید، مستقیماً بر زندگی خانواده‌های روستایی اثرگذار خواهد بود.

قاسمی، از اهالی روستای شیخیان باغ پیر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما کشاورزان دشتی اهل عقب‌نشینی نیستیم. هرچقدر هم دشمن خسارت وارد کند، باز هم زمین‌ها را آباد می‌کنیم و تولید ادامه خواهد داشت.

وی افزود: دشمن تصور می‌کند با از بین بردن ماشین‌آلات می‌تواند مردم را از ادامه فعالیت ناامید کند، اما این منطقه در سال‌های مختلف سختی‌های فراوانی را پشت سر گذاشته و مردم آن هرگز میدان را خالی نکرده‌اند.

مردم دشتی در کنار تولید ایستاده‌اند

دهیار روستای شیخیان باغ پیر نیز با محکوم کردن این اقدام اظهار کرد: حمله به تجهیزات کشاورزی، حمله به معیشت مردم و امنیت غذایی کشور است. دشمن گمان می‌کند با ایجاد خسارت اقتصادی می‌تواند مردم را از ادامه مسیر بازدارد، اما مردم دشتی بارها نشان داده‌اند که پای انقلاب، کشور، تولید و آبادانی ایستاده‌اند.

وی افزود: روحیه همدلی و همکاری در میان مردم منطقه بسیار بالاست و کشاورزان با کمک یکدیگر تلاش خواهند کرد خسارت‌ها را جبران کرده و روند فعالیت‌های کشاورزی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سر بگیرند.

ارزیابی خسارت‌ها ادامه دارد

کارشناسان دستگاه‌های مسئول از ساعات اولیه وقوع حادثه در محل حاضر شدند و روند بررسی و ارزیابی میزان خسارت‌های وارد شده به ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی را آغاز کردند. این ارزیابی‌ها همچنان ادامه دارد تا میزان دقیق خسارت مشخص و زمینه برای جبران آن فراهم شود.

همچنین مسئولان محلی اعلام کرده‌اند گزارش‌های لازم برای پیگیری موضوع و حمایت از کشاورزان آسیب‌دیده در حال تهیه است تا روند بازسازی تجهیزات و بازگشت کامل فعالیت‌های کشاورزی با سرعت بیشتری انجام شود.

تولید ادامه دارد

با وجود خسارت‌های وارد شده، آنچه در میان سخنان کشاورزان بیش از هر چیز به چشم می‌آید، روحیه ایستادگی و امید به آینده است. آنان معتقدند که دشمن با هدف قرار دادن ابزار تولید، به دنبال ایجاد فشار اقتصادی و تضعیف روحیه مردم بوده است، اما این اقدام نتیجه‌ای جز افزایش همبستگی و عزم مردم منطقه در پی نخواهد داشت.

کشاورزان دشتی تأکید می‌کنند که زمین‌های کشاورزی همچنان زیر کشت خواهد ماند، تولید متوقف نخواهد شد و چرخ اقتصاد روستاها با تلاش مردم به حرکت خود ادامه می‌دهد.

روایت امروز دشتی، روایت مردمی است که اگرچه بخشی از سرمایه خود را در آتش حمله از دست داده‌اند، اما اراده و امیدشان همچنان پابرجاست؛ اراده‌ای که اجازه نخواهد داد هیچ تهدیدی مسیر تولید، آبادانی و خدمت به ایران اسلامی را متوقف کند.