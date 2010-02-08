آلبوم دو نوازی "الست" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر،آلبوم "الست" به دو نوازی بهرام اسکویی (سنتور) و پژمان حدادی (سازهای کوبه ای) اختصاص دارد.

مجموع قطعات آلبوم "الست" در دو بخش نوا و بیات اصفهان است که بخش نخست با قطعه "رویا زده" (1) در نوا آغاز می شود و با قطعات "رویا زده" (2) در نیشابورک ، "رویا زده"(3) در نهفت ، "درآمد،کرشمه ، مجلسی، خجسته ، عشاق، قراچه،رهاب و فرود ادامه پیدا می کند و با قطعه "رقص شب" در بخش نوا به پایان می رسد.

بخش دوم این آلبوم با مقدمه و متن(1) در بیات اصفهان آغاز می شود و با مقدمه و متن (2) هفت ضربی، مقدمه ومتن (3) بیات راجع، درآمد، ضربی ،ورود،اشاره به عشاق و جامه دران،چهارمضراب،اوج و فرود، بیات راجع و ضربی ،فرود و جامه دران ادامه پیدا می کند و با قطعه رقص کردی به پایان می رسد.

بهرام اسکویی نوازنده سنتور آلبوم "الست" در یادداشتی در توضیح چگونگی انتشار این آلبوم چنین آورده است : "بی قرار بیدار می شوم، آرام به گوشه ای می نشینم،چیزی می آید انگار، یادی غریب از سالیانی دور ...اما نه، حتما اشتباه می کنم، حال سالهاست که با من نیست این یاد، بروم سازی بزنم ، شعری بخوانم،شاید برود این ... او بود اما، می دانم . باز بعد از این همه سال، کنار پنجره می روم تاریک است... چه غروب روشنی بود آن آخرین دیدار...

این مجموعه که اولین کار منتشر شده از من در ایران است حاصل سالهایی است که به قصد تحصیل دور از وطن ماندم. با این حال ،سالهای دراز غرب نشینی ، همنشینی با بزرگان موسیقی غرب ، این همه خواندن و پرداختن به موسیقی غربی و غیر غربی، همه و همه سبب نشد که لحظه ای حتی از موسیقی ایرانی و نواهایش خالی شوم .پربودم از ایران و نغمه هایی که بر تار و پودم نقش می زد و می زند.برای همین بود که دلم می خواست اولین کاری که در ایران منتشر می کنم در حوزه موسیقی غرب نباشد، از خانه بگوید و نامش الست باشد که نشان است از مهری دیرباز که مانده است تا به امروز.

و اما گویم که هنوز هم باورعدم حضورش برایمان سخت است ، شاید هم نمی خواهیم باور کنیم ...باری ، با دلی تنگ برایش،سه آهنگ نخست بخش بیات اصفهان یعنی "مقدمه و متن" را تقدیم می کنیم به استادم، پرویز مشکاتیان که حضورش و نبوغش برایمان سرچشمه الهام بود، هست و همواره خواهد بود".