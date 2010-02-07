تعیین محدوده بافتهای فرسوده شهرهای مشکین دشت و کمالشهر در کمیسیون ماده 5

نعمت الله خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: یکی از سیاستهای اصلی دولت در بحث نوسازی، بهسازی و مقاوم سازی بافتهای فرسوده تعیین محدوده بافتهاست تا مشخص شود چه میزان بافت فرسوده داریم و برای نوسازی آن، باید چه میزان اعتبار جذب کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر علاوه بر مشکین دشت و کمالشهر، تنها شهر کرج در میان 50 شهر استان تهران دارای نقشه مصوب جامع بافت های فرسوده است، به تفاهم نامه اخیر این شرکت با شهرداری کرج و ستاد ساماندهی تپه مرادآب کرج اشاره کرد و گفت: طبق رایزنی های صورت گرفته، شرکت عمران و مسکن سازان نوسازی و ساماندهی هفت هکتار از اراضی اسلام آباد را بر عهده می گیرد که گامی اجرایی در نوسازی بافتهای فرسوده شهر کرج محسوب می شود.

خلیلی از واگذاری 10 هکتار زمین از سوی وزارت مسکن و شهرسازی به شرکت مجری دولتی نوسازی بافتهای فرسوده شهرستان کرج سخن گفت و ادامه داد: این زمین جهت تامین بخشی از منابع مالی نوسازی بافتهای فرسوده در اختیار شرکت قرار گرفته است تا منافع اقتصادی حاصل از هرگونه فعالیت در آن پشتوانه ای برای هزینه های نوسازی و تملک املاک واقع در بافتهای فرسوده شهر کرج باشد.

معاون اجرایی شرکت عمران و مسکن سازان شهرستان کرج از انجام رایزنی با مقامات وزارت مسکن و شهرسازی برای واگذاری خط چهار حصار کرج خبر داد و اضافه کرد: چنانچه این موضوع مورد توافق شرکت و وزارت مسکن قرار گیرد، نسبت به ساماندهی وضعیت آشفته خط چهار حصار اقدام می کنیم.

خلیلی خاطرنشان کرد: انعقاد 10 ها تفاهمنامه ها همکاری های دوجانبه میان این شرکت با نهادها و ادارات دولتی و غیر دولتی مستقر در شهرستان کرج بخش دیگری از عملکرد اجرایی شرکت است.

وی با اشاره به برگزاری اولین دوره آموزشی مشترک میان شرکت عمران و شهرداری کرج گفت: اولین دوره آموزشی نوسازی، بهسازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری و روستایی با همکاری شهرداری کرج و حضور کارشناسان و صاحب نظران مسائل شهرسازی برگزار خواهد شد.

قائم مقام شرکت عمران و مسکن سازان شهرستان کرج یاد آور شد: 270 میلیارد ریال طرحهای نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده از محل منابع سفرهای استانی رئیس جمهور به شهرستان های استان تهران به استانداری تهران تحویل شده است که منتظر طی روال اداری و کارشناسی آن هستیم.

در حال حاضر شهر کرج دارای 680 هکتار بافت فرسوده است.