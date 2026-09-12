https://mehrnews.com/x3d3Hk ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۱ کد مطلب 6945324 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۱ شب صد و نود و ششم حضور حماسی مردم خواف در خیابان خواف- در این فیلم تصاویری از صدو نود و ششمین حضور حماسی مردم خواف در خیابان را مشاهده می کنید. دریافت 25 MB کد مطلب 6945324 کپی شد مطالب مرتبط مشهدی ها در ایستگاه ۱۹۶ دفاع از وطن یاد امام و شهدا مهمان شب ۱۹۶ مردم شهرستان مرزی تربت جام گرامیداشت دختر اسکوتر صورتی در قرار صد و نود و پنجم مشهدی ها شب ۱۹۷؛ مشهدی ها باز هم حماسه آفریدند «شهیده حسنا بهنام اربابی»؛ دختر اسکوتر صورتی مشهد ۱۹۹ شب از خونخواهی مشهدیها؛ داغی که سرد نمیشود امنیت و انسجام ملی در سایه حضور ۲۰۰ شب حضور مردم برچسبها شهرستان خواف خراسان رضوی بیعت با رهبر انقلاب
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