ملیپوش پینگپنگباز کشورمان که به عنوان نفر نخست تیم ملی برای حضور در بیستمین دوره رقابتهای قهرمانی کاپ آسیا معرفی شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه بازیکنان شرکتکننده در این رقابتها در رده سنی بزرگسالان هستند به غیر از من تازه وارد رده سنی امیدها شدهام.
وی که تا چند ماه پیش در رده سنی جوانان تنیس روی میز جهان قرار داشت، ادامه داد: در حد توان خودم با قدرت در این مسابقات شرکت میکنم اگر چه میدانم احتمال نتیجهگیری من در این بازیها خیلی کم است. چون حریفان کوچکی ندارم که بخواهم در مقابل آنها به نتایج بزرگ فکر کنم.
عالمیان که با رنکینگ 319 پایینترین رنکینگ را در میان 14 بازیکن دیگر شرکتکننده در رقابتهای تنیس روی میز کاپ آسیا دارد، یادآور شد: اکثر شرکتکنندگان در این رقابتها کسانی هستند که بهترین جایگاههای ردهبندی ITTF را در اختیار دارند. مصاف با این بازیکنان شاید یک طرفه پیش رود اما از این بابت ناراحت نیستم. چون تجربهای که از این دیدارها به دست میآورم، به هر مدال و کاپی ارجحیت دارد.
پینگپنگباز ملیپوش کشورمان با اشاره به برنامههای آمادهسازی خود پیش از سفر به چین گفت: فعلا که تمریناتم را در اردو و زیر نظر فواد کاسب ومربی کرهای پیگیری میکنم. ضمن اینکه قرار است هفته آینده در دو پروتور جهانی قطر و کویت شرکت کنم. بدین ترتیب میتوانم آمادگی بهتری برای حضور در بازیهای چین به دست آورم.
بیست و سومین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کاپ آسیا طی روزهای 6 تا 8 فروردینماه با حضور 15 بازیکن برتر آسیا در گوانگژو چین برگزار میشود. برای این رقابتها 60 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.
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