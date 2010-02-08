ملی‎پوش پینگ‌پنگ‎باز کشورمان که به عنوان نفر نخست تیم ملی برای حضور در بیستمین دوره رقابت‎های قهرمانی کاپ آسیا معرفی شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه بازیکنان شرکت‎کننده در این رقابت‎‌ها در رده سنی بزرگسالان هستند به غیر از من تازه وارد رده سنی امیدها شده‎ام.

وی که تا چند ماه پیش در رده سنی جوانان تنیس روی میز جهان قرار داشت، ادامه داد: در حد توان خودم با قدرت در این مسابقات شرکت می‎کنم اگر چه می‎دانم احتمال نتیجه‎گیری من در این بازی‎ها خیلی کم است. چون حریفان کوچکی ندارم که بخواهم در مقابل آنها به نتایج بزرگ فکر کنم.

عالمیان که با رنکینگ 319 پایین‌ترین رنکینگ را در میان 14 بازیکن دیگر شرکت‌کننده در رقابت‎های تنیس روی میز کاپ آسیا دارد، یادآور شد: اکثر شرکت‎کنندگان در این رقابت‎ها کسانی هستند که بهترین جایگاه‎های رده‌بندی ITTF را در اختیار دارند. مصاف با این بازیکنان شاید یک طرفه پیش رود اما از این بابت ناراحت نیستم. چون تجربه‎ای که از این دیدارها به دست می‎آورم، به هر مدال و کاپی ارجحیت دارد.

پینگ‎پنگ‌باز ملی‌پوش کشورمان با اشاره به برنامه‎‌های آماده‎سازی خود پیش از سفر به چین گفت: فعلا که تمریناتم را در اردو و زیر نظر فواد کاسب ومربی کره‌ای پیگیری می‎‌کنم. ضمن اینکه قرار است هفته آینده در دو پروتور جهانی قطر و کویت شرکت کنم. بدین ترتیب می‌توانم آمادگی بهتری برای حضور در بازی‌های چین به دست آورم.

بیست و سومین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کاپ آسیا طی روزهای 6 تا 8 فروردین‌ماه با حضور 15 بازیکن برتر آسیا در گوانگژو چین برگزار می‎شود. برای این رقابت‎ها 60 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.