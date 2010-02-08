1.7 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری امروز در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه امسال رقم ورودی سرمایه گذاری خارجی به کشور 30 درصد بیش از سال گذشته خواهد بود، افزود: امسال رکورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را می شکنیم.

تسهیلات بانک توسعه اسلامی برای ایران

وی در مورد جذب منابع مالی از بانک توسعه اسلامی اظهار داشت: تاکنون 3 میلیارد و 700 میلیون دلار از این بانک تسهیلات پروژه ای و تجاری که به بخش خصوصی نیز تعلق گرفته، دریافت شده است.

علیشیری رقم تسهیلات پروژه‌ای مصوب سال گذشته از بانک توسعه اسلامی برای کشور را 450 میلیون دلار اعلام و بیان کرد: امسال نیز 224 میلیون دلار برای بخش خصوصی از این بانک تسهیلات دریافت شده است که این رقم تا پایان امسال به 300 میلیون دلار افزایش خواهد یافت.

وی نرخ تسهیلات پروژه ای بانک توسعه اسلامی را 6 درصد اعلام کرد و با بیان اینکه در صورت خوش حسابی، این بانک 15 درصد تخفیف در تسهیلات اعطا می کند، بیان کرد: از بانک توسعه اسلامی خط اعتباری پروژه ای برای 4 بانک به مبلغ 3 میلیون دلار دریافت کرده ایم که شرکتهای کوچک می توانند از این وام استفاده نمایند.

به گفته علیشیری، همچنین خط تجاری بین 15 تا 20 میلیون دلار برای برخی از بانکهای کشور از بانک توسعه اسلامی دریافت کردیم و 2 خط جدید اعتباری 15 میلیون دلاری برای بانک پاسارگاد و 25 میلیون دلاری برای بانک توسعه صادرات دریافت خواهیم کرد.

وی کل رقم مصوب تسهیلات بانک توسعه اسلامی طی سالهای 84 تا 88 را نزدیک به یک میلیارد دلار ذکر و بیان کرد: رقمی حدود 100 میلیون دلار نیز برای پروژه های برخی از شرکتها از این بانک دریافت شده است.

12 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه پنجم

رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پیش بینی شده است که در پایان برنامه پنجم توسعه 12 میلیارد دلار ورودی سرمایه گذاری خارجی به کشور را شاهد باشیم که لازمه آن بهبود فضای کسب و کار و شاخصهای اقتصادی است.

وی از طراحی حدود 400 پروژه طی سال جاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی خبر داد و با بیان اینکه از این تعداد تنها 50 پروژه مناسب خواهد بود، عنوان کرد: این در حالی است که باید 40 هزار پروژه طراحی می شد.

بهبود 5 رتبه‌ای شاخص کسب و کار ایران در دنیا

علیشیری با اشاره به بهبود 5 رتبه ای شاخص ایران در فضای کسب و کار و رسیدن آن به رتبه 136 از بین حدود 180 کشور دنیا، این رقم را مطلوب ارزیابی نکرد و یادآور شد: رتبه ایران باید در ردیف 20 کشور برتر دنیا باشد، همچنین این در حالی است که هدفگذاری ما رسیدن به رتبه 2 رقمی بود.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران لازمه بهبود فضای کسب و کار را کوتاه شدن گردش کار، اصلاح قانون تجارت، قانون کار، آئین دادرسی مدنی و تجاری و قانون صادرات و واردات اعلام و از عملکرد اتاق بازرگانی در تعلل در تدوین لایحه بهبود فضای کسب و کار انتقاد کرد.

علیشیری نقش سفارتخانه ها را در جذب سرمایه های خارجی و روابط کشورها مهم ارزیابی و بر تنظیم گری روابط اقتصادی تاکید کرد.

وی عنوان کرد: بر اساس گزارش آنکتاد، برآیند ورودی سرمایه گذاری خارجی در جهان 25 درصد کاهش یافته، یعنی این فرایند بهبود یافته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ستاد سرمایه گذاری ملی مسئول پاسخگویی به نارضایتی سرمایه گذاران برای اخذ مجوز از دستگاههای مختلف و تعلل آنها در این امر است.

وی با اشاره به نشستهای مسئولان سازمان سرمایه گذاری با سایر بخشهای اقتصادی کشور برای بهبود فضای کسب و کار گفت: علاوه بر دستگاههای اجرایی مجلس نیز باید در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهد.

به گفته علیشیری، مشوقهای سرمایه گذاری در کشور حداقلی است که باید با توجه به مزیت های نسبی کشور این مشوقها افزایش یابد.