امام جمعه شاهرود به مسئولان: صدای مردم درباره کوهستان شاهوار را بشنوید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی بعدازظهر دوشنبه در تجمع مردم شاهرود در مخالفت فعالیت معدن مخرب بوکسیت در شاهوار شاهرود ضمن تاکید دوباره بر مواضع خود در خصوص شاهوار که در نماز جمعه هفته گذشته شاهرود نیز اشاره شده بود، بیان کرد: هیچکس مخالف معدن و توسعه نیست بلکه مردم شاهرود مخالف تخریب منابع آب و محیط زیست هستند.

وی با بیان اینکه در وضعیت کنونی کشور با توجه به جنگ استکبارگران علیه ملت ایران اسلامی می‌بایست بیش از هر زمان به اتحاد اندیشید تاکید کرد: در شرایط امروز، انسجام و اتحاد، مهمترین و ضروری‌ترین نیاز کشورمان است.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه کشورمان در برهه کنونی نیازمند تقویت انسجام است، لذا باید از اقداماتی که به این انسجام ضربه وارد می‌کند دوری کرد، افزود: مردم شاهرود مطالبه خود در خصوص آب، این نیاز اصلی حیات را به گوش مسئولان رسانده‌اند.

امینی ادامه داد: نکته دوم ما این است که اگر این شرکت بهره بردار به بخش خصوصی واگذار شده چرا مسئولان دولتی برای بازگشایی آن خلاف خواست مردم شهرستان شاهرود دوندگی می‌کنند؟

وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی نیاز است بیش از هر وقت دیگر ملاحظات را رعایت کرد، گفت: ما به عنوان امام جمعه محل رجوع مردم بوده و مشکلات را به ما انتقال می دهند ما تا جای امکان تلاش داریم مشکلات را در نامه نگاری و جلسات و ... پیگیری کنیم اما اگر این‌موارد پیگیری نشود آن‌را در تریبون نماز جمعه به مردم اعلام می‌کنیم و از مسئولان می‌خواهیم به این موارد رسیدگی کنند.

امام جمعه شاهرود همچنین شاهوار این کانون آبساز را نه تنها برای حیات امروز بلکه میراثی برای نسل آینده شهرستان شاهرود دانست و خواستار حفظ این منبع خدادادی شد.

در پایان این مراسم بیانیه‌ای از سوی جمعی از مردم شاهرود در خصوص ضرورت تعطیلی کامل معدن بوکسیت تاش در کوهستان شاهوار قرائت و با تکبیر مردم همراه شد.