۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۹

هشدار قالیباف به فعالان جهانی بازار نفت همزمان با باز شدن بازارها

رئیس مجلس در هشدار به فعالان جهانی بازار نفت همزمان با باز شدن بازارها گفت: قیمت‌های دیجیتال نفت یا اوراق قرضه خانه‌های پوشالی هستند، قیمت نفت فیزیکی شاخصی است که نشان‌دهندهٔ واقعیت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در ادامهٔ توییت‌های خود که با هدف هشدار به فعالان بازارهای مالی برای پرهیز از تحت تاثیر قرار گرفتن توسط کاغذبازی‌های دولتمردان آمریکا نوشته شده‌اند، در شبکهٔ ایکس نوشت:

«هم قیمت نفت دیجیتال(کاغذی) بر اساس جو بازار تعیین می‌شود و هم اوراق قرضه، و هر دوی آنها خانه‌های پوشالی هستند که نمی‌توان به آنها اعتماد کرد؛ معیار اصلی، قیمت نفت فیزیکی یعنی همان قیمتی است که نفت واقعا خرید و فروش می‌شود و بر اساس معاملات واقعی بازار تعیین می‌شود.

با این تفاوت که در مورد نفت حداقل شاخصی با عنوان قیمت نفت فیزیکی وجود دارد که میزان دستکاری‌شدن قیمت نفت دیجیتال را مشخص کند اما در مورد اوراق قرضه چنین نیست و همه چیز فقط بر خانه‌ای پوشالی بنا شده است.»

رییس مجلس در پایان این پیام، شاخصی که در حساب‌های کاربری معامله‌گران با عنوان دستور شاخص قیمت نفت فیزیکی شناخته می‌شود را به آنها یادآور شد.

    • IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      تنشا داره بالا میگیره آمریکا و اروپا دارن برا کشتن مردم برنامه ریزی میکنن باید ضربات دردناکو همون اول کاری بزنیم
    • IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      بارها اعلام کردیم که حضور نظامی آمریکا درخلیج فارس غیر قانونی است و آمریکایی ها حق حضور در منطقه خلیج فارس را ندارند. حضور نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در کشورهای حاشیه خلیج به خاطر نبرد، مبارزه و جنگ با ایران است و هم غارت نفت در منطقه بوده است.
    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      هیچ کس حق دیگر ندارد به اسم برنامه صلح آمیز هسته ای ایران و هم به اسم توافق با آمریکا جنایتکار مذاکره، گفت وگو و همکاری کند. توافق هسته ای ایران با آمریکا، کشورهای اروپایی و... در سال 1394 به طور رسمی و به طور کامل تمام شده است.

