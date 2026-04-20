۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۷

ارسال مستند ۳۳۷ صفحه‌ای از جنایت مدرسه میناب برای مراجع بین‌المللی

بندرعباس- رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: گزارش مستندی مشتمل بر ۳۳۷ صفحه به مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین المللی ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، ضمن حضور در اجتماع مردم بندرعباس در گرامیداشت یاد و خاطره رهبر عظیم الشأن شهید و شهدای جنگ رمضان و بیعت با رهبر انقلاب اسلامی، از حضور انقلابی و یکپارچه و مستمر مردم در این تجمعات قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به تداوم روند مأموریت ها و خدمت‌رسانی دستگاه قضایی استان هرمزگان، اظهار داشت: همکاران ما شبانه روز در میدان حضور دارند و خدمت رسانی هم به صورت کشیک و هم در نوبت کاری در روزهای تعطیل و اوقات اداری به صورت مستمر ادامه دارد و در حال انجام است.

قهرمانی در ادامه افزود: با توجه به شرایط جنگی، دستگاه قضایی در حوزه های مختلف پای کار هست و به همراه دولت و استاندار محترم و در کنار نیروهای صف و ستاد مأموریت های مختلفی را دنبال می کند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به موضوعات خاص استان به ویژه جنایت جنگی هولناک دشمن آمریکایی_صهیونیستی در دبستان شجره طیبه شهرستان میناب، تصریح کرد: از لحظه وقوع این جنایت تاکنون هم همکاران ما در شهرستان میناب و هم همکاران ما در مرکز استان و هم در سطح ملی و قوه قضاییه، با جدیت در حال پیگیری این موضوع هستند.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس تا این لحظه گزارش مستندی مشتمل بر ۳۳۷ صفحه تهیه و برای پیگیری و اقدام به مراجع ذی‌صلاح ملی و بین المللی ارسال شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: تا آخرین لحظه و تا تحقق حقوق اولیای دم و مجازات آمرین و عاملین جنایت جنگی هولناک در مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب، این موضوع پیگیری خواهد شد.

    IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      منتشر کنید این 337صفحه رو این که دیگه محرمانه نیست

