منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت منابع آبی استان اصفهان اظهار کرد:حجم آب ذخیره‌شده پشت سد زاینده‌رود تا تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه به ۳۳۹ میلیون مترمکعب رسیده و این میزان تنها ۲۷ درصد از ظرفیت سد را شامل می‌شود.

وی اضافه کرد: ذخیره فعلی سد نسبت به متوسط بلندمدت با کاهش قابل توجه همراه بوده و بارش‌ها در سال آبی جاری حدود ۱۵ درصد کمتر از بلندمدت ثبت شده است.

وی افزود: ورودی فعلی سد ۸۷ مترمکعب بر ثانیه و خروجی آن ۱۸ مترمکعب بر ثانیه اعلام شده است.

شیشه فروش با اشاره به اینکه حجم کنونی آب سد نسبت به سال گذشته تقریباً در همان سطح قرار دارد، تصریح کرد: همچنان نزدیک به ۹۸ درصد از مساحت استان اصفهان تحت‌تأثیر شرایط کم‌آبی است و مناطق شمال، غرب، شرق و جنوب استان بیشترین میزان تأثیرپذیری را تجربه می‌کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ادامه با اشاره به ناپایداری‌های جوی اخیر گفت: طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی، وزش باد شدید، تندباد لحظه‌ای و بارش‌های پراکنده تا صبح فردا به‌ویژه در مناطق غربی استان ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، هشدار سطح نارنجی برای این مناطق صادر شده و دستگاه‌های اجرایی و شهروندان باید نسبت به مخاطرات احتمالی، آمادگی لازم را داشته باشند.