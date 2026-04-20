روایت مسکو از رایزنی لاوروف و عراقچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای درباره گفتگوی تلفنی میان سرگئی لاوروف و سید عباس عراقچی وزرای خارجه روسیه و ایران اعلام کرد: وزیر خارجه ایران در این تماس، لاوروف را از موضع تهران در خصوص نقض آتش‌ بس توسط آمریکا مطلع ساخت.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این باره آمده است: طرف ایرانی بر آمادگی خود برای انجام تمام اقدامات ممکن با هدف تضمین عبور بدون مانع کشتی‌ ها و محموله‌های روسی از تنگه هرمز تاکید کرد. مسکو اهمیت ادامه تلاش‌ های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش و رویارویی بین ایران و آمریکا را مورد توجه قرار داد.

وزارت خارجه روسیه در ادامه بیانیه مذکور بر آمادگی مسکو برای کمک به دستیابی به توافقات مورد قبول ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تأکید کرد.