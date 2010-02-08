حکم ریاست سجادی در ستاد ملی مبارزه با دوپینگ صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، از زمانی که حمید سجادی از سوی معاون رئیس جمهور در امور ورزش حکم معاونت سازمان تربیت بدنی و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی را دریافت کرد به طور همزمان به عنوان جانشین کیومرث هاشمی در راس ستاد ملی مبارزه با دوپینگ هم آغاز به کار کرد.

این در حالی است که امروز (دوشنبه) پایگاه خبری سازمان تربیت بدنی از حکم علی سعیدلو مبنی بر انتصاب حمید سجادی به عنوان رئیس نادو خبر داده است. در حکم جدید رئیس سازمان تربیت بدنی برای سجادی آمده است:

" بر اساس ماده 6 نظامنامه ستاد ملی مبارزه با دوپینگ جمهوری اسلامی ایران و نظر به سوابق جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت رئیس ستاد و شورای مرکزی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ منصوب می‌شوید. امید است در راستای تکالیف تعیین شده از سوی آژانس جهانی مبارزه با دوپنگ(وادا) نسبت به مبارزه اساسی و اصولی با پدیده مذموم دوپینگ در ورزش کشور، ساماندهی فعالیت‌های مبارزه با دوپینگ و سالم‌سازی محیط فرهنگی و اجتماعی ورزش کشور اهتمام ورزیده و در آینده شاهد ورزشی پاک و عاری از دوپینگ باشیم."