  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۴۲

نفت در سایه تشدید تنش‌های منطقه‌ای از ۱۰۴ دلار عبور کرد

نفت در سایه تشدید تنش‌های منطقه‌ای از ۱۰۴ دلار عبور کرد

بهای نفت خام در بازارهای جهانی در پی تداوم تنش‌ها در خاورمیانه افزایش یافت و قیمت هر بشکه نفت برنت با رشد ۸۱ سنتی به ۱۰۴.۶۸ دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی تداوم تنش‌ها در خاورمیانه بهای نفت خام در بازارهای جهانی افزایش یافت و از ۱۰۴ دلار در هر بشکه عبور کرد.

بر اساس این گزارش، بهای قراردادهای آتی نفت خام برنت در بازارهای جهانی بامداد دوشنبه ۸۱ سنت (۰.۷۸ درصد) افزایش یافت و به ۱۰۴.۶۸ دلار در هر بشکه رسید.

همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت نیز ۷۶ سنت (۰.۷۶ درصد) افزایش یافت و هر بشکه آن ۱۰۴.۰۶ دلار معامله شد.

طی روزهای گذشته درگیری‌ها میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای وابسته به عربستان در یمن تشدید شده است.

یمن عربستان را متهم کرده است که با طرح اتهامات واهی علیه صنعا درصدد کشاندن کشورهای دیگر به جنگ با یمن است.

کد مطلب 6953270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه