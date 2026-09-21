به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی تداوم تنش‌ها در خاورمیانه بهای نفت خام در بازارهای جهانی افزایش یافت و از ۱۰۴ دلار در هر بشکه عبور کرد.

بر اساس این گزارش، بهای قراردادهای آتی نفت خام برنت در بازارهای جهانی بامداد دوشنبه ۸۱ سنت (۰.۷۸ درصد) افزایش یافت و به ۱۰۴.۶۸ دلار در هر بشکه رسید.

همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت نیز ۷۶ سنت (۰.۷۶ درصد) افزایش یافت و هر بشکه آن ۱۰۴.۰۶ دلار معامله شد.

طی روزهای گذشته درگیری‌ها میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای وابسته به عربستان در یمن تشدید شده است.

یمن عربستان را متهم کرده است که با طرح اتهامات واهی علیه صنعا درصدد کشاندن کشورهای دیگر به جنگ با یمن است.