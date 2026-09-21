به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ورزش‌های همگانی با برگزاری «جام کوچه» به دنبال برگزاری مسابقات فوتبال گل‌کوچک در یک ساختار سراسری است. رقابت‌هایی که از سطح محلات آغاز می‌شود و پس از عبور از مراحل منطقه‌ای، شهری، شهرستانی و استانی به فینال کشوری می‌رسد.

این مسابقات برای آقایان بالای ۱۵ سال و افراد غیرحرفه‌ای طراحی شده و تیم‌ها می‌توانند با نام محله، کوچه یا محدوده شهری خود در رقابت‌ها شرکت کنند. بر اساس برنامه اعلام‌شده مسابقات در پنج سطح منطقه، شهر، شهرستان، استان و کشور برگزار خواهد شد تا تیم‌های برتر هر مرحله مسیر حضور در مرحله بعدی را طی کنند.

علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی درباره برگزاری این مسابقات گفت: «جام کوچه» با هدف ایجاد یک چارچوب مشخص برای فوتبال گل‌کوچک در محلات برگزار می‌شود و تلاش شده است مسابقات از سطح خیابان‌ها و محلات آغاز شود و در نهایت به یک رقابت ملی برسد.

آغاز مسابقات از محلات

نخستین مرحله این رقابت‌ها در سطح منطقه برگزار می‌شود و تیم‌های محلی می‌توانند از طریق محله یا محدوده‌ای که نمایندگی می‌کنند وارد مسابقات شوند. مرحله منطقه‌ای از ۲۷ مهر آغاز می‌شود و تا ۲۷ آبان ادامه خواهد داشت.

پس از پایان مرحله منطقه‌ای مسابقات وارد سطح شهری می‌شود. این مرحله در آذرماه برگزار خواهد شد و در ادامه رقابت‌های شهرستانی و استانی در ساختار پیش‌بینی‌شده قرار دارند. مرحله استانی در دی‌ماه برگزار می‌شود و دو تیم برتر هر استان جواز حضور در مرحله نهایی کشور را به دست می‌آورند.

فینال کشوری «جام کوچه» نیز برای بهمن‌ماه برنامه‌ریزی شده است. بنابراین تیم‌هایی که رقابت خود را از سطح محلات آغاز می‌کنند در صورت موفقیت در مراحل مختلف می‌توانند تا مرحله نهایی کشور پیش بروند.

این ساختار پنج‌مرحله‌ای یکی از بخش‌های اصلی طرح فدراسیون ورزش‌های همگانی برای برگزاری مسابقات است؛ به این ترتیب رقابت‌ها از یک مسابقه محدود محلی خارج شده و برای آن مسیر مشخصی تا سطح ملی تعریف شده است.

ثبت‌نام بدون دریافت هزینه

یکی از نکات اعلام‌شده درباره «جام کوچه» رایگان بودن ثبت‌نام است. فدراسیون ورزش‌های همگانی تأکید کرده است که برای حضور تیم‌ها در این مسابقات نباید هزینه‌ای دریافت شود و تیم‌ها بدون پرداخت ورودی می‌توانند در فرآیند ثبت‌نام قرار بگیرند.

ثبت‌نام از ۲۵ شهریور آغاز شده و تا ۲۵ مهر ادامه دارد. بازیکنان برای حضور در مسابقات باید اطلاعات هویتی خود را ارائه کنند و کارت بیمه ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی با عنوان «فوتبال خیابانی» داشته باشند.

ثبت‌نام و مراحل مربوط به برگزاری مسابقات نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. سامانه رویدادهای ملی فدراسیون به نشانی events.isfaf.ir برای ثبت‌نام، قرعه‌کشی، اعلام جدول مسابقات و انتشار نتایج در نظر گرفته شده است.

استفاده از این سامانه باعث می‌شود اطلاعات مربوط به تیم‌ها و مسابقات در یک بستر مشخص ثبت شود و مراحل مختلف رقابت‌ها نیز از طریق همین سامانه قابل پیگیری باشد.

کارت دیجیتال برای بازیکنان

یکی دیگر از بخش‌های این طرح ایجاد سابقه دیجیتال برای بازیکنان است. بر اساس برنامه فدراسیون هر بازیکن یک کارت دیجیتال با کد QR اختصاصی دریافت می‌کند.

اطلاعات مربوط به حضور بازیکن در مسابقات، تعداد بردها، گل‌های زده‌شده و افتخارات او در این کارت ثبت خواهد شد. به این ترتیب عملکرد بازیکنان در جریان برگزاری مسابقات در یک سابقه دیجیتال قابل ثبت و پیگیری قرار می‌گیرد.

در کنار این بخش فدراسیون از ایجاد یک داشبورد برای رصد میزان مشارکت شهرها و محلات خبر داده است. این داشبورد می‌تواند اطلاعات مربوط به تعداد تیم‌ها و میزان مشارکت مناطق مختلف در «جام کوچه» را در اختیار برگزارکنندگان قرار دهد.

جایزه ۱۰۰ میلیون تومانی برای قهرمان

برای مرحله نهایی کشور نیز جوایز نقدی در نظر گرفته شده است. تیم قهرمان «جام کوچه» ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کند، جایزه تیم نایب‌قهرمان ۸۰ میلیون تومان است و تیم سوم نیز ۶۰ میلیون تومان جایزه خواهد گرفت. برای تیم‌های برتر علاوه بر جوایز نقدی جام و مدال نیز پیش‌بینی شده است.

در مراحل دیگر مسابقات نیز جوایز نقدی وجود دارد. بر اساس اعلام فدراسیون در بخش شهری جوایزی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای استان‌های برتر و ۸۰ میلیون تومان برای شهرستان‌های برتر در نظر گرفته شده است.

هدف از تعیین جوایز برای مراحل مختلف ایجاد رقابت در تمام سطوح برگزاری مسابقات عنوان شده است چرا که مسیر «جام کوچه» تنها به مرحله نهایی محدود نمی‌شود و تیم‌ها از نخستین مرحله باید برای صعود به سطح بعدی رقابت کنند.

فوتبال گل‌کوچک در قالب یک رقابت سراسری

برگزاری «جام کوچه» در شرایطی برنامه‌ریزی شده است که فوتبال گل‌کوچک سال‌ها در بسیاری از محلات به شکل خودجوش و محلی برگزار می‌شد. فدراسیون ورزش‌های همگانی حالا تلاش کرده است این نوع مسابقات را در قالب یک برنامه مشخص و چندمرحله‌ای قرار دهد؛ به شکلی که تیم‌ها با نام محله یا محدوده خود وارد رقابت شوند و در صورت موفقیت امکان ادامه مسیر تا مرحله کشوری را داشته باشند.

در این میان رایگان بودن ثبت‌نام، اختصاص کارت دیجیتال به بازیکنان، ثبت نتایج مسابقات در سامانه فدراسیون و تعریف مسیر مشخص از محله تا مرحله نهایی کشور بخش‌های اصلی ساختار اجرایی «جام کوچه» را تشکیل می‌دهد.