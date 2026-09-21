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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۴۵

رکوردگیری از جوانان پارادوومیدانی در مسیر مسابقات ژیمنازیاد

رکوردگیری از جوانان پارادوومیدانی در مسیر مسابقات ژیمنازیاد

 رکوردگیری تیم جوانان پارادوومیدانی جهت حضور در مسابقات دانش‌آموزی (ژیمنازیاد) برزیل، در مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رکوردگیری تیم جوانان دختران و پسران پارادوومیدانی کشور با هدف ارزیابی آمادگی ورزشکاران و انتخاب نفرات اعزامی به مسابقات دانش‌آموزی (ژیمنازیاد) برزیل، روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار می‌شود.

در این رکوردگیری، ورزشکاران جوان پارادوومیدانی در مواد مختلف مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و عملکرد آنها برای بررسی و انتخاب نفرات اعزامی به این رقابت‌ها ملاک قرار می‌گیرد.

گفتنی است نمایندگان فدراسیون دانش‌آموزی و سازمان آموزش و پرورش استثنایی نیز در این رکوردگیری حضور خواهند داشت و روند ارزیابی ورزشکاران را از نزدیک دنبال خواهند کرد.

کد مطلب 6953271

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