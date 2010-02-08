ساختمان فرمانداری بستک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس ساختمان فرمانداری بستک با حضور استاندار هرمزگان طی مراسمی به بهره برداری رسید.

ساختمان فرمانداری بستک در زمینی به مساحت 13 هزار متر مربع و زیربنای دو هزار و 200 متر مربع با اعتباری بالغ بر 16 هزار و 200 میلیون ریال ساخته شده است.

عملیات اجرایی ساخت فرمانداری شهرستان بستک از سال 84 آغاز و اعتبار این طرح از محل اعتبارات استانی تامین شده که رد سال جاری با اتمام عملیات اجرایی توسط استاندار هرمزگان به بهره برداری رسید.

دو واحد مرغداری در بستک به بهره برداری رسیدند

دو واحد مرغداری با اعتبار 300 میلیون تومان اعتبار توسط استاندار افتتاح شد.

دو واحد مرغداری در بندرعباس توسط استادار هرمزگان با اعتبار بالغ بر 300 میلیون تومان که 150 میلیون آن توسط مرغداران و 150 میلیون تومان دیگر از محل بنگاه های زودبازده تامین شده بود به بهره برداری رسید.

مرغها در این مرغداری ها در پنج دوره فرآوری می شوند که 100 تا 120 تن گوشت از آنها بدست می آید.

لازم به ذکر است که یک چهارم مرغداری های استان در بستک قرار داند.

همچنین خوابگاه دانشجویی دانشگاه پیام نور بستک با هزار و 500 متر زیربنا و گنجایش 200 نفر دانشجو با هزینه 600 میلیون تومان و تمام امکانات توسط خیرین ساخته شده در این روز به بهره برداری رسید.

ساختمان اداره بهزیستی شهرستان بستک به بهره برداری رسید

ساختمان اداره بهزیستی شهرستان بستک با اعتباری بالغ بر 750 میلیون تومان توسط استاندار هرمزگان افتتاح شد.

اداره بهزیستی شهرستان بندرعباس با اعتباری بالغ بر 750 میلیون تومان ساخته که 70 درصد هزینه توسط خیرین و 30 درصد از محل تملک دارایی سرمایه ای و درامد مازاد بر درآمد استان تامیت شده است.

این ساختمان با زیربنایی به مساحت هزار و 350 متر مربع در دو طبقه ساخته شده که دارای بخش های فیزیوتراپی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، مدد کاری و غیره است.

افتتاح آسفالت کوچه و معابر شهر بستک

آسفالت 180 هزار متر مربع از کوچه و معابر شهر بستک توسط استاندار هرمزگان به بهره برداری رسید.

برای آسفالت تمام کوچه ها و معابر شهر بستک 15 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی سازمان شهرداری ها و درآمد مازاد بر درآمد استان و شهرداری هزینه شده است.

در دوسال 87 و 88 مجموعا 28 هزار متر مربع در شهر بستک عملیات آسفالت انجام شده و بستک عنوان اولین شهر در آسفالت کردن تمام کوچه ها و معابر را کسب کرده است.

بهره برداری از 24 واحد تعاونی مسکن مهر جهاد بستک

همچنین در این روز با حضور استاندار هرمزگان 24 واحد تعاونی مسکن مهر بستک افتتاح شد.

این واحدها در زیربنای هزار و 598 متر مربع با اعتبار 252 میلیون تومان از محل تسهیلات بانکی و 200 میلیون تومان مشارکت اعضای تعاونی ساخته شده است.

سه پروژه در شهر جناح افتتاح شد

اعتبار این سه پروژه از محل تملک دارایی، درآمد مازاد بر درآمد استان، سازمان شهرداری هاو شهرداری بستک تامین شده است.

پارک شهر جناح با اعتبار 30 میلیون ریال، سالن پارک ترافیک جناح با اعتبار 260 میلیون ریال با هدف آموزش مسائل ترافیکی و راهنمایی و رانندگی به نوجوانان و جوانان، آسفالت کوچه و معابر با اعتبار شش میلیارد و 800 میلیون ریال با حضور استاندار هرمزگان افتتاح شد.