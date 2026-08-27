افتتاح ۵ پروژه با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان در بستک

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت و با حضور محمد جلالی فرماندار بستک، معاون عمرانی فرماندار، بخشدار کوخرد هرنگ و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان پنج پروژه در بخش کوخردهرنگ به بهره‌برداری رسید.

فرماندار بستک در این مراسم با تبریک هفته دولت درباره پروژه روستای خلوص، اظهار کرد: طرح بهسازی معابر این روستا در متراژ ۹ هزار مترمربع و با اعتبار پنج میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان اجرا شده است.

محمد جلالی، افزود: در راستای تقویت ناوگان خدمات‌رسانی به روستاییان ماشین‌آلات جدید دهیاری هرنگ با اعتبار ۶ میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان رونمایی شد.

وی در ادامه درباره پروژه کوخرد، گفت: عملیات آسفالت کوچه‌ها و معابر کوخرد در متراژ ۱۳ هزار مترمربع و با اعتبار سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان انجام شده است.

فرماندار بستک، خاطرنشان کرد: آسفالت معابر روستای آسو نیز در متراژ هفت هزار مترمربع و با اعتبار دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اجرا شده است.

جلالی در پایان با اشاره به پروژه روستای گریند، تأکید کرد: در کنار اجرای پروژه‌های عمرانی توجه به اقشار آسیب‌ پذیر نیز در دستور کار قرار داشته و مسکن دو عضو معلول مددجوی بهزیستی در این روستا افتتاح شد.