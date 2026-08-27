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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳

افتتاح ۵ پروژه با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان در بستک

افتتاح ۵ پروژه با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان در بستک

بستک - همزمان با هفته دولت پنج پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان در بخش کوخرد هرنگ شهرستان بستک به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت و با حضور محمد جلالی فرماندار بستک، معاون عمرانی فرماندار، بخشدار کوخرد هرنگ و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان پنج پروژه در بخش کوخردهرنگ به بهره‌برداری رسید.

فرماندار بستک در این مراسم با تبریک هفته دولت درباره پروژه روستای خلوص، اظهار کرد: طرح بهسازی معابر این روستا در متراژ ۹ هزار مترمربع و با اعتبار پنج میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان اجرا شده است.

محمد جلالی، افزود: در راستای تقویت ناوگان خدمات‌رسانی به روستاییان ماشین‌آلات جدید دهیاری هرنگ با اعتبار ۶ میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان رونمایی شد.

وی در ادامه درباره پروژه کوخرد، گفت: عملیات آسفالت کوچه‌ها و معابر کوخرد در متراژ ۱۳ هزار مترمربع و با اعتبار سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان انجام شده است.

فرماندار بستک، خاطرنشان کرد: آسفالت معابر روستای آسو نیز در متراژ هفت هزار مترمربع و با اعتبار دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اجرا شده است.

جلالی در پایان با اشاره به پروژه روستای گریند، تأکید کرد: در کنار اجرای پروژه‌های عمرانی توجه به اقشار آسیب‌ پذیر نیز در دستور کار قرار داشته و مسکن دو عضو معلول مددجوی بهزیستی در این روستا افتتاح شد.

کد مطلب 6929661

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