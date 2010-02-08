ایران در پی تقویت روابط اقتصادی و امنیتی با کشورهای عربی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر دوشنبه با سفرای کشورهای عربی که در جلسه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس دیدار کرد.
وی در این دیدار با گرامیداشت دهه فجر و یاد و خاطره امام و شهدا گفت: یکی از اصلیترین آرمانهای امام خمینی وحدت امت اسلامی بود و انقلاب اسلامی ایران بر چنین اساسی شکل گرفت. امام خمینی معمار وحدت امت اسلامی و به حاشیه راندن اختلافات قومی و "عربی و عجمی" و مذهبی است.
وی ادامه داد: بیتردید قدرتهای بزرگ همواره تلاش کردند از اختلافات بین امت اسلامی سوء استفاده نمایند. آن هم برای حضور در منطقه و سوء استفاده از منابع و امکانات امت اسلامی به کار گرفتند. لذا طرح برخی مسائل مثل شیعه و سنی و ... همه خلاف مصلحت امت اسلامی است، یکی از دلایل عقب افتادگی کشورهای اسلامی در نتیجه رویکرد سیطره طلبانه دنیای غرب و برجسته کردن اختلافات است.
لاریجانی در ادامه سخنان خود با ارائه یک تحلیل از شکل گیری انقلاب اسلامی یادآور شد: قبل از انقلاب شاه هم پیمان آمریکا و رژیم صهیونیستی بود و در منطقه نقش ژاندارمی آمریکا را ایفا مینمود. پس از انقلاب اسلامی، روابط با این رژیم غاصب کاملا قطع و ایران پیشتاز مبارزه با این غده سرطانی شد و درکنار امت اسلامی و اعراب قرار گرفت. متاسفانه به جای استقبال و استفاده ازاین ظرفیت، مسائل عربی و عجمی را مطرح کردند .
لاریجانی خاطرنشان کرد: برخی در همان زمان بحثهای عربی و عجمی را مطرح کردند در حالی که مگر مردم مظلوم ما در شادگان، سوسنگرد، بستان و ...عرب نبودند که مورد هجمه وحشیانه لشکر صدام قرار گرفتند و بسیاری از این مردم مظلوم ما به شهادت رسیدند و برخی نیز آواره و بیخانمان شدند.
لاریجانی یادآور شد: امام خمینی در همان زمان هشدار داد که صدام اگر خیالش راحت شود به خود شما حمله خواهد کرد و این پیش بینی امام خمینی نیز محقق شد و صدام به کویت حمله کرد و پس از این حمله آمریکاییها میداندار شدند و نیروهای خودشان را در منطقه متمرکز کردند و پایگاههای بسیار زیادی در منطقه ایجاد کردند. بیتردید آنها به دنبال فروش سلاح و داشتن پایگاه در منطقه و دستیابی به منابع کشورهای عربی و اسلامی بوده و هستند.
لاریجانی گفت: استراتژی جمهوری اسلامی وحدت امت اسلامی است. تجمیع توان امت اسلامی میتواند نقش موثری در دنیای امروز ایفا نماید. این استراتژی همان چیزی است که امروز پارلمان ایران نیز آن را دنبال میکند. ما به دنبال تقویت روابط اقتصادی، امنیتی، سیاسی و پارلمانی با کشورهای عربی هستیم. طبعا همکاریهای امنیتی در منطقه میتواند بسیار کارساز باشد . ایران آماده است همکاریهای علمی و فنی با کشورهای منطقه است.
در ادامه این جلسه سفرای کشورهای عربی نیز نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
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