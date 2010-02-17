سیاست امنیتی واشنگتن در قبال مسلمانان باید بازنگری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "رشاد حسین" در پاسخ به سوال روزنامه عکاظ اظهار داشت: اقدامات اسرائیل در منطقه نخستین اولویت کاری دولت اوباما است که از همان آغاز آن را در دستور کار خود قرار داده است.

نماینده واشنگتن در سازمان کنفرانس اسلامی در ادامه تاکید کرد: انتخاب "جرج میچل" به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه نیز خود موید این مسئله است.

وی با خودداری از اظهار نظر درباره موضوع هسته ای ایران، تاکید کرد: سیاست های امنیتی واشنگتن در قبال مسلمانان باید بازنگری شود و ما باید در این مسئله با اعضای سازمان کنفرانس اسلامی به تفاهم برسیم.

رشاد حسین همچنین سختگیری های صورت گرفته در قبال ورود برخی اشخاص به آمریکا را با مسئله احتمال وابسته بودن آنها به القاعده مرتبط دانست.

سه روز پیش اوباما "رشاد حسین" را به عنوان اولین نماینده واشنگتن در سازمان کنفرانس اسلامی معرفی کرد. رشاد حسین هندی الاصل و فارغ التحصیل دانشگاه ییل آمریکا است، وی پیش از این از مشاوران حقوقی اوباما بود.