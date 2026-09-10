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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۲

نیویورک‌تایمز:ونس از ارزیابی فرماندهان درباره جنگ ایران شدیدا نگران شد

نیویورک‌تایمز:ونس از ارزیابی فرماندهان درباره جنگ ایران شدیدا نگران شد

معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در تماس مستقیم با فرماندهان نظامی این کشور، ارزیابی‌هایی درباره جنگ ایران دریافت کرده که موجب نگرانی شدید او شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد: «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان تماس‌های مستقیم با فرماندهان نظامی این کشور در خاورمیانه، اروپا و آسیا، ارزیابی‌هایی درباره جنگ ایران دریافت کرده است.

نیویورک‌تایمز در گزارشی با استناد به اظهارات بیش از شش مقام فعلی و سابق آمریکایی نوشت که ونس طی بهار و تابستان، به‌طور مستقیم با فرماندهان نظامی آمریکا تماس گرفته و خواستار دریافت ارزیابی‌های «صریح و بدون پرده» آنها درباره جنگ ایران شده است.

بر اساس این گزارش، ونس که از ابتدا با جنگ مخالف بوده و از سوی ترامپ مأمور کمک به پایان دادن به این درگیری شده بود، درباره اهداف جنگ، تاکتیک‌های نظامی، برآورد تلفات، واکنش ایران در تنگه هرمز و میزان توانایی تهران برای تحمل فشار و ادامه درگیری از فرماندهان آمریکایی سؤال کرده است.

این روزنامه همچنین گزارش داد: فرماندهان آمریکایی درباره کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی هشدار داده‌اند. بر اساس این ارزیابی‌ها، ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت که بخش مهمی از سامانه دفاع هوایی آمریکا محسوب می‌شوند، در یکی از مناطق عملیاتی تا اواخر بهار به کمتر از ۱۰۰ فروند رسیده بود و ذخایر سامانه‌های موشکی دیگر نیز به پایین‌ترین سطوح خود کاهش یافته است.

نیویورک‌تایمز افزود که ونس پس از این گفت‌وگوها نگرانی‌های عمیقی درباره راهبرد کلی جنگ و چشم‌انداز موفقیت آن پیدا کرده است؛ ارزیابی‌هایی که نشان می‌دهد دولت ایران آمادگی قابل‌توجهی برای تحمل فشار و ادامه مقاومت داشته و آمریکا نیز با محدودیت جدی در تأمین تسلیحات دفاعی برای مقابله با حملات تلافی‌جویانه ایران مواجه بوده است.

به نوشته نیویورک تایمز، ونس که پیش از آغاز جنگ با آن مخالف بود، از این ارزیابی‌های خصوصی برای مشاوره به ترامپ استفاده کرد و شدیدا خواستار مذاکره جهت پایان دادن به این درگیری شد.

کد مطلب 6943580

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    نظرات

    • ایران همدل IR ۰۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      6 9
      پاسخ
      تا جان در بدن داریم باید مطیع امام و رهبر باشیم و از بروز شایعات بپرهیزیم
    • بهرام IR ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      3 23
      پاسخ
      بخدا تا شکست آمریکا یک یا حسین دیگر
    • IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      2 3
      پاسخ
      چیزی که ونس بر زبان می آورد کمبود شدید ذخایر جنگی آمریکاست. اما چیزی که بر زبان نمی آورد ابتکارات و سلاح های جدید و راهبردهای شگفت انگیز ابران است که دست آمریکا را می بندد. موشک ناو زن قاسم بصیر، فقط یکی از آنهاست که ارتش ناو محور آمریکا را تحت فشار قرار حواهد داد.
    • IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      3 2
      پاسخ
      مستر جی . دی . ونس : نگران نشو تو هم مثل رئیس خبیث و قمارباز و پدوفیل و زبان نفهمت فکر کن که پیروز میدانی و هیچ اسیبی به ارتش پوشالی ات وارد نشده و به حماقت هایت ادامه بده !
    • لبیک IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      3 2
      پاسخ
      بلایی به سرتون بیاریم که دیگه غلط اضافی نکنید کثافت ترامپ کثیف و ونس کثیف
    • عقاب IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      3 2
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      امریکا اگر بخواهد جنگ تمام شود وارامش به منطقه برگردد تفاهم نامه امضا شده دوطرف روی میز اسلام اباد است ترامپ برای خلاصی از این معرکه به تفاهم که خود امصا کرده برگردد ایران دیگر مذاکره جدیذ بی معنی وارد نخواهد شد

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