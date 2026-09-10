به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد: «جیدی ونس» معاون رئیسجمهور آمریکا، در جریان تماسهای مستقیم با فرماندهان نظامی این کشور در خاورمیانه، اروپا و آسیا، ارزیابیهایی درباره جنگ ایران دریافت کرده است.
نیویورکتایمز در گزارشی با استناد به اظهارات بیش از شش مقام فعلی و سابق آمریکایی نوشت که ونس طی بهار و تابستان، بهطور مستقیم با فرماندهان نظامی آمریکا تماس گرفته و خواستار دریافت ارزیابیهای «صریح و بدون پرده» آنها درباره جنگ ایران شده است.
بر اساس این گزارش، ونس که از ابتدا با جنگ مخالف بوده و از سوی ترامپ مأمور کمک به پایان دادن به این درگیری شده بود، درباره اهداف جنگ، تاکتیکهای نظامی، برآورد تلفات، واکنش ایران در تنگه هرمز و میزان توانایی تهران برای تحمل فشار و ادامه درگیری از فرماندهان آمریکایی سؤال کرده است.
این روزنامه همچنین گزارش داد: فرماندهان آمریکایی درباره کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی هشدار دادهاند. بر اساس این ارزیابیها، ذخایر موشکهای رهگیر پاتریوت که بخش مهمی از سامانه دفاع هوایی آمریکا محسوب میشوند، در یکی از مناطق عملیاتی تا اواخر بهار به کمتر از ۱۰۰ فروند رسیده بود و ذخایر سامانههای موشکی دیگر نیز به پایینترین سطوح خود کاهش یافته است.
نیویورکتایمز افزود که ونس پس از این گفتوگوها نگرانیهای عمیقی درباره راهبرد کلی جنگ و چشمانداز موفقیت آن پیدا کرده است؛ ارزیابیهایی که نشان میدهد دولت ایران آمادگی قابلتوجهی برای تحمل فشار و ادامه مقاومت داشته و آمریکا نیز با محدودیت جدی در تأمین تسلیحات دفاعی برای مقابله با حملات تلافیجویانه ایران مواجه بوده است.
به نوشته نیویورک تایمز، ونس که پیش از آغاز جنگ با آن مخالف بود، از این ارزیابیهای خصوصی برای مشاوره به ترامپ استفاده کرد و شدیدا خواستار مذاکره جهت پایان دادن به این درگیری شد.
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