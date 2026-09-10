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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۹

حماسه کیلومتری زاهدانی‌ها در حمایت از حجاب و عفاف

حماسه کیلومتری زاهدانی‌ها در حمایت از حجاب و عفاف

زاهدان- مردم شهر زاهدان با ایجاد یک زنجیره کیلومتری و انسانی در خیابان دانشگاه این شهر، از حجاب و عفاف حمایت کردند.

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کد مطلب 6943576

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