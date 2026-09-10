https://mehrnews.com/x3d2XF ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۹ کد مطلب 6943576 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۹ حماسه کیلومتری زاهدانیها در حمایت از حجاب و عفاف زاهدان- مردم شهر زاهدان با ایجاد یک زنجیره کیلومتری و انسانی در خیابان دانشگاه این شهر، از حجاب و عفاف حمایت کردند. دریافت 49 MB کد مطلب 6943576 کپی شد مطالب مرتبط سه پاسدار شیعه و سنی در کمتر از دو روز قربانی تروریسم شدند پایش ۴۵۶ واحد طیور در سیستان وبلوچستان؛ مصرف بیش از ۱۸میلیون دوز واکسن دستگیری عاملان تیراندازی در زاهدان شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بدحجابی و بی حجابی در کاشان راهاندازی شد تروریسم؛ تهدیدی برای آرامش مردم سیستان و بلوچستان امام جمعه ایرانشهر: طبق تجربه دفاع مقدس نباید به بیگانگان تکیه کرد برچسبها زاهدان زنجیره انسانی بی حجابی سیستان و بلوچستان
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