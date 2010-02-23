آیت الله محمد علی تسخیری دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی نایب رئیس اتحادیه بین المللی علمای مسلمان در آستانه هفته وحدت و برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی، در رابطه با دستاوردهای بیست و دو کنفرانس برگزار شده به خبرنگار مهر گفت: کنفرانس وحدت یکی از برنامه های کلی و جامع مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی است و به طور طبیعی در کنار دیگر برنامه ها در رابطه با گسترش ایده تقریب و وحدت متجلی می شود.

شرکت کنندگان کنفرانسها مبلغان ایده های مطرح شده هستند

وی افزود: همه افرادی که در اجلاسها شرکت کرده اند، مبلغ این ایده ها در کشورهای خود بوده اند و در حقیقت راه حلهایی که در این کنفرانسها مطرح شده و تفکرات و اندیشه های ارائه شده را به کشورهای خود منتقل کرده اند.

آیت الله تسخیری یادآور شد: یکی از مؤثرترین ابزار گسترش تقریب و وحدت همین کنفرانس وحدت اسلامی بوده است، علاوه بر اینها وقتی با متفکران و همتایان خود در ایران دیدار کرده و از دستاوردهای انقلاب در این زمینه مطلع می شوند، تلاش می کنند با انتقال این ایده ها تفکر و اندیشه توده ها را به سمت انقلاب اسلامی جلب کنند.

وی در رابطه با نتایج کنفرانس وحدت اسلامی نیز گفت: گسترش ایده تقریب، گسترش اهتمام به مشکلات امت اسلامی و شناخت راه حل ها و بسیج توده ها در قبال چالشهای فراروی امت از جمله نتایج مطلوب در 23 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی بوده که تا کنون برگزار شده است، این کنفرانس تا حد زیادی توانسته است اهداف خود را تحقق بخشد.

تحلیل همایش راهکاری برای تأثیرگذاری بیشتر است

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برای تأثیر گذاری بیشتر این کنفرانس باید بیشتر به موضوعات مربوط به امت اسلامی بپردازیم و آنها را تحلیل کرده در این رابطه باید از شخصیتهای بیشتری برای برگزاری این کنفرانسها دعوت کنیم.

آیت الله تسخیری گفت: همایش امسال موضوع حساسی را با عنوان «امت اسلامی: از تنوع مذهبی تا فرقه‌گرایی» بررسی کرده و انحرافی که تعامل فی مابین مذاهب دچار آن شده را بررسی می کند، پیشتر مذاهب اسلامی در چارچوب تنوع مذهبی به سر می بردند علمای مذاهب از یکدیگر با خبر بودند و گاهی یک عالم شیعه کتاب یک عالم سنی را شرح می داد و گاهی به عکس یک عالم سنی کتاب یک عالم شیعه را درس می داد و محبتی میان علمای مذاهب اسلامی وجود داشت.

وی در ادامه با ابراز تأسف از وضعیت به وجود آمده گفت: متأسفانه در نتیجه عوامل بسیاری این حالت تنوع مذهبی به حالت اختلاف تبدیل شد و به مسئله تکفیر و امثال آن پدید آمد. در این کنفرانس عوامل این تحول خطرناک را بررسی کرده و راه های غلبه بر آن را مطرح می کنیم تا بدانیم چگونه می توان حالت طبیعی بین مذاهب اسلامی را در تمام جهان اسلام توسعه داد.

نایب رئیس اتحادیه بین المللی علمای مسلمان تأکید کرد: افرادی که بیانیه نهایی این همایش را صادر می کنند باید به امضاء و مصوبات خود متعهد بمانند و نور این کنفرانس را به اطراف جهان برسانند.

بیست و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی 11 تا 13 اسفند در سالن اجلاس سران تهران برگزار خواهد شد .