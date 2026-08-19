به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا جوادی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران شهرستان نهاوند با اشاره به برخی مشکلات مطرحشده از سوی خبرنگاران گفت: در حوزه رسانه و مطبوعات تلاش میکنیم مسائل موجود را بررسی و تا حد امکان برای رفع آنها اقدام کنیم و در این زمینه محدودیتی برای همکاری با رسانههای قانونی وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه خبرنگاران میتوانند مسائل خود را از مسیرهای مشخص و قانونی پیگیری کنند، اظهار کرد: رسانهها باید بتوانند بدون ایجاد موانع، اخبار و مطالبات مردم را دنبال کنند و دستگاههای اجرایی نیز باید زمینه ارتباط و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات مورد نیاز را فراهم کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به شرایط اقتصادی رسانهها و خبرنگاران افزود: مشکلات معیشتی و هزینههای فعالیت رسانهای موضوعی جدی است و باید در چارچوب ظرفیتهای موجود برای حمایت از اصحاب رسانه راهکارهای عملی پیدا کرد.
وی همچنین بر ضرورت تقویت روابط عمومیها و ارتباط آنها با خبرنگاران تاکید کرد و گفت: ارتباط ادارهها با رسانهها نباید فقط محدود به انتشار اخبار و اطلاعیهها باشد بلکه خبرنگاران باید در فرآیند اطلاعرسانی و پیگیری مسائل جامعه امکان دسترسی مناسب به مسئولان و اطلاعات را داشته باشند.
جوادی با بیان اینکه تعداد خبرنگاران و فعالان رسانهای قابل توجه است، تصریح کرد: مدیریت حوزه رسانه نیازمند برنامهریزی و ساماندهی است تا هم حقوق خبرنگاران حفظ شود و هم ظرفیت رسانههای قانونی شهرستان و استان به شکل موثرتری مورد استفاده قرار گیرد.
وی تاکید کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی دارد مسائل و پیشنهادهای اصحاب رسانه را دریافت و در چارچوب اختیارات و ظرفیتهای قانونی، برای حل مشکلات این حوزه پیگیری کنند
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