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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

رسانه‌ها از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری مسائل استفاده کنند

رسانه‌ها از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری مسائل استفاده کنند

همدان-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با تاکید بر اینکه خبرنگاران می‌توانند مسائل خود را از مسیرهای مشخص و قانونی پیگیری کنند، گفت: رسانه‌ها باید مطالبات مردم را دنبال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا جوادی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران شهرستان نهاوند با اشاره به برخی مشکلات مطرح‌شده از سوی خبرنگاران گفت: در حوزه رسانه و مطبوعات تلاش می‌کنیم مسائل موجود را بررسی و تا حد امکان برای رفع آنها اقدام کنیم و در این زمینه محدودیتی برای همکاری با رسانه‌های قانونی وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه خبرنگاران می‌توانند مسائل خود را از مسیرهای مشخص و قانونی پیگیری کنند، اظهار کرد: رسانه‌ها باید بتوانند بدون ایجاد موانع، اخبار و مطالبات مردم را دنبال کنند و دستگاه‌های اجرایی نیز باید زمینه ارتباط و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات مورد نیاز را فراهم کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به شرایط اقتصادی رسانه‌ها و خبرنگاران افزود: مشکلات معیشتی و هزینه‌های فعالیت رسانه‌ای موضوعی جدی است و باید در چارچوب ظرفیت‌های موجود برای حمایت از اصحاب رسانه راهکارهای عملی پیدا کرد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت روابط عمومی‌ها و ارتباط آنها با خبرنگاران تاکید کرد و گفت: ارتباط اداره‌ها با رسانه‌ها نباید فقط محدود به انتشار اخبار و اطلاعیه‌ها باشد بلکه خبرنگاران باید در فرآیند اطلاع‌رسانی و پیگیری مسائل جامعه امکان دسترسی مناسب به مسئولان و اطلاعات را داشته باشند.

جوادی با بیان اینکه تعداد خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای قابل توجه است، تصریح کرد: مدیریت حوزه رسانه نیازمند برنامه‌ریزی و ساماندهی است تا هم حقوق خبرنگاران حفظ شود و هم ظرفیت رسانه‌های قانونی شهرستان و استان به شکل موثرتری مورد استفاده قرار گیرد.

وی تاکید کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی دارد مسائل و پیشنهادهای اصحاب رسانه را دریافت و در چارچوب اختیارات و ظرفیت‌های قانونی، برای حل مشکلات این حوزه پیگیری کنند

کد مطلب 6921462

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