به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زاهد، مسئول بسیج رسانه خراسان جنوبی، عصر چهارشنبه در نخستین جشنواره رسانه‌ای ابوذر دانش‌آموزی و اختتامیه نخستین دوره «هر مسجد یک خبرنگار» اظهار کرد: خراسان جنوبی ظرفیت‌های ارزشمندی از جمله معادن غنی، شهدا و فرماندهان برجسته و مدیرانی دارد که شبانه‌روز برای مردم تلاش می‌کنند و باید از ظرفیت رسانه برای معرفی و انعکاس این توانمندی‌ها بیش از گذشته استفاده کرد.

مسئول بسیج رسانه خراسان جنوبی، با اشاره به اجرای دوره آموزشی «هر مسجد یک خبرنگار» افزود: این دوره با هماهنگی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و با هدف آموزش و تربیت خبرنگاران مسجدی برگزار شد و ۱۰۸ ساعت آموزش تخصصی را دربر گرفت.

مسئول بسیج رسانه خراسان جنوبی با قدردانی از مجموعه‌های همراه در برگزاری این دوره، ادامه داد: مؤسسه خوارزمی، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و خانه مطبوعات در برگزاری این دوره همکاری مطلوبی داشتند و با همراهی این مجموعه‌ها، دوره به شکل مناسبی برگزار شد.

زاهد با بیان اینکه آموزش خبرنگاران به این دوره محدود نخواهد شد، گفت: در ادامه، دوره‌های تخصصی خبرنگاری برگزار خواهد شد و تلاش داریم طرح «هر مدرسه یک خبرنگار»، «هر هیئت ورزشی یک خبرنگار» و آموزش خبرنگاران در ادارات و کارخانه‌ها را نیز دنبال کنیم.

وی تصریح کرد: مدیران نباید از ارتباط با خبرنگاران هراس داشته باشند؛ چراکه انعکاس فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده، بخشی از نیاز جامعه است. مردم باید بدانند چه اقداماتی در استان در حال انجام است و رسانه می‌تواند این فعالیت‌ها را به‌درستی روایت و منعکس کند.

مسئول بسیج رسانه خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت نقش رسانه در شرایط جنگ شناختی اظهار کرد: امروز در برابر تهاجم رسانه‌ای دشمن قرار داریم و اگر در این میدان سکوت کنیم، بدون تردید بازنده خواهیم بود؛ بنابراین باید جریان رسانه‌ای فعال و مؤثری در استان شکل بگیرد.

زاهد با اشاره به اجرای نخستین جشنواره رسانه‌ای ابوذر دانش‌آموزی در کشور گفت: برای نخستین بار، جشنواره ابوذر در بخش دانش‌آموزی به‌صورت اختصاصی برگزار شد تا دانش‌آموزان در فضایی متناسب با سن و شرایط خودشان با یکدیگر رقابت کنند.

وی افزود: پیش از این، دانش‌آموزان در کنار خبرنگاران باسابقه در جشنواره‌ها شرکت می‌کردند که طبیعتاً رقابت در چنین شرایطی همیشه عادلانه نبود، اما امسال بخش دانش‌آموزی به‌صورت ویژه و مستقل برگزار شد و آثار قابل توجهی از دانش‌آموزان به دست ما رسید.

مسئول بسیج رسانه خراسان جنوبی با اشاره به توانمندی دانش‌آموزان شرکت‌کننده گفت: گاهی دانش‌آموزی ۱۰ یا ۱۱ ساله اثری تولید کرده که از نظر کیفیت و محتوا قابل مقایسه با آثار خبرنگاران باسابقه بوده است و این نشان می‌دهد ظرفیت بسیار خوبی در نسل جدید برای فعالیت رسانه‌ای وجود دارد.

زاهد ادامه داد: بخش دانشجویی جشنواره نیز با همکاری مجموعه‌های مرتبط برگزار خواهد شد تا زنجیره تربیت و آموزش خبرنگاران از مسجد و مدرسه تا دانشگاه ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو در حوزه رسانه استان گفت: تلاش داریم این ظرفیت را به حوزه‌های مختلف از جمله مدارس، ادارات، کارخانه‌ها و مجموعه‌های ورزشی گسترش دهیم و در هر بخش، نیروهای آموزش‌دیده و فعال رسانه‌ای داشته باشیم.

مسئول بسیج رسانه خراسان جنوبی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه‌های استان برای انعکاس توانمندی‌های خراسان جنوبی تأکید کرد و گفت: در آستانه برگزاری کنگره ۱۴۰۰ شهید استان نیز همه ظرفیت‌های رسانه‌ای باید برای معرفی شهدا و دستاوردهای استان به میدان بیاید.

زاهد در پایان با قدردانی از خبرنگاران و مجموعه‌های همکار در برگزاری این برنامه‌ها خاطرنشان کرد: مسیر آموزش و تربیت خبرنگاران در خراسان جنوبی ادامه خواهد داشت و امیدواریم با همکاری خانه مطبوعات، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، آموزش و پرورش، سپاه و سایر دستگاه‌ها، برنامه‌های مشترک رسانه‌ای بیشتری در استان برگزار شود.