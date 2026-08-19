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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۴

«هر مسجد یک خبرنگار»؛ روایت ظرفیت‌های خراسان جنوبی از زبان نسل جدید

«هر مسجد یک خبرنگار»؛ روایت ظرفیت‌های خراسان جنوبی از زبان نسل جدید

بیرجند- مسئول بسیج رسانه خراسان جنوبی گفت: طرح «هر مسجد یک خبرنگار» با هدف تقویت جریان رسانه‌ای استان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زاهد، مسئول بسیج رسانه خراسان جنوبی، عصر چهارشنبه در نخستین جشنواره رسانه‌ای ابوذر دانش‌آموزی و اختتامیه نخستین دوره «هر مسجد یک خبرنگار» اظهار کرد: خراسان جنوبی ظرفیت‌های ارزشمندی از جمله معادن غنی، شهدا و فرماندهان برجسته و مدیرانی دارد که شبانه‌روز برای مردم تلاش می‌کنند و باید از ظرفیت رسانه برای معرفی و انعکاس این توانمندی‌ها بیش از گذشته استفاده کرد.

مسئول بسیج رسانه خراسان جنوبی، با اشاره به اجرای دوره آموزشی «هر مسجد یک خبرنگار» افزود: این دوره با هماهنگی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و با هدف آموزش و تربیت خبرنگاران مسجدی برگزار شد و ۱۰۸ ساعت آموزش تخصصی را دربر گرفت.

مسئول بسیج رسانه خراسان جنوبی با قدردانی از مجموعه‌های همراه در برگزاری این دوره، ادامه داد: مؤسسه خوارزمی، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و خانه مطبوعات در برگزاری این دوره همکاری مطلوبی داشتند و با همراهی این مجموعه‌ها، دوره به شکل مناسبی برگزار شد.

زاهد با بیان اینکه آموزش خبرنگاران به این دوره محدود نخواهد شد، گفت: در ادامه، دوره‌های تخصصی خبرنگاری برگزار خواهد شد و تلاش داریم طرح «هر مدرسه یک خبرنگار»، «هر هیئت ورزشی یک خبرنگار» و آموزش خبرنگاران در ادارات و کارخانه‌ها را نیز دنبال کنیم.

وی تصریح کرد: مدیران نباید از ارتباط با خبرنگاران هراس داشته باشند؛ چراکه انعکاس فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده، بخشی از نیاز جامعه است. مردم باید بدانند چه اقداماتی در استان در حال انجام است و رسانه می‌تواند این فعالیت‌ها را به‌درستی روایت و منعکس کند.

مسئول بسیج رسانه خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت نقش رسانه در شرایط جنگ شناختی اظهار کرد: امروز در برابر تهاجم رسانه‌ای دشمن قرار داریم و اگر در این میدان سکوت کنیم، بدون تردید بازنده خواهیم بود؛ بنابراین باید جریان رسانه‌ای فعال و مؤثری در استان شکل بگیرد.

زاهد با اشاره به اجرای نخستین جشنواره رسانه‌ای ابوذر دانش‌آموزی در کشور گفت: برای نخستین بار، جشنواره ابوذر در بخش دانش‌آموزی به‌صورت اختصاصی برگزار شد تا دانش‌آموزان در فضایی متناسب با سن و شرایط خودشان با یکدیگر رقابت کنند.

وی افزود: پیش از این، دانش‌آموزان در کنار خبرنگاران باسابقه در جشنواره‌ها شرکت می‌کردند که طبیعتاً رقابت در چنین شرایطی همیشه عادلانه نبود، اما امسال بخش دانش‌آموزی به‌صورت ویژه و مستقل برگزار شد و آثار قابل توجهی از دانش‌آموزان به دست ما رسید.

مسئول بسیج رسانه خراسان جنوبی با اشاره به توانمندی دانش‌آموزان شرکت‌کننده گفت: گاهی دانش‌آموزی ۱۰ یا ۱۱ ساله اثری تولید کرده که از نظر کیفیت و محتوا قابل مقایسه با آثار خبرنگاران باسابقه بوده است و این نشان می‌دهد ظرفیت بسیار خوبی در نسل جدید برای فعالیت رسانه‌ای وجود دارد.

زاهد ادامه داد: بخش دانشجویی جشنواره نیز با همکاری مجموعه‌های مرتبط برگزار خواهد شد تا زنجیره تربیت و آموزش خبرنگاران از مسجد و مدرسه تا دانشگاه ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو در حوزه رسانه استان گفت: تلاش داریم این ظرفیت را به حوزه‌های مختلف از جمله مدارس، ادارات، کارخانه‌ها و مجموعه‌های ورزشی گسترش دهیم و در هر بخش، نیروهای آموزش‌دیده و فعال رسانه‌ای داشته باشیم.

مسئول بسیج رسانه خراسان جنوبی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه‌های استان برای انعکاس توانمندی‌های خراسان جنوبی تأکید کرد و گفت: در آستانه برگزاری کنگره ۱۴۰۰ شهید استان نیز همه ظرفیت‌های رسانه‌ای باید برای معرفی شهدا و دستاوردهای استان به میدان بیاید.

زاهد در پایان با قدردانی از خبرنگاران و مجموعه‌های همکار در برگزاری این برنامه‌ها خاطرنشان کرد: مسیر آموزش و تربیت خبرنگاران در خراسان جنوبی ادامه خواهد داشت و امیدواریم با همکاری خانه مطبوعات، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، آموزش و پرورش، سپاه و سایر دستگاه‌ها، برنامه‌های مشترک رسانه‌ای بیشتری در استان برگزار شود.

کد مطلب 6921657

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