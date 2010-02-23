خوزستان آماده صادرات برق به کشور عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، سید محمد جعفر حجازی در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در بصره از آمادگی استان خوزستان برای تربیت نیروی انسانی در بخش های مختلف و انتقال تجربیات دانش فنی و مهندسی به جوانان بصره خبر داد و گفت: باید با تلاش مشترک ضمن اجرایی کردن تفاهم نامه های همکاری میان دو استان، موانع توسعه روابط را بر داریم.



حجازی به آمادگی خوزستان بر صادرات برق به عراق اشاره کرد و افزود: در زمینه گردشگری نیز آماده همکاری با طرف عراقی هستیم.

در این دیدار جبار امین، رئیس مجلس محلی عراق نیز با بیان اینکه موفقیت های جمهوری اسلامی ایران، موفقیت ما نیز به شمار می رود بر توسعه روابط و افزایش سطح همکاری های دو طرف تاکید کرد.



همچنین استاندار خوزستان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه ضمن اشاره به توانمندی های تجاری اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران به ویژه ظرفیت های بسیار مناسب دراستان خوزستان، بر لزوم تشکیل کمیته مشترک بین دو استان خوزستان و بصره تاکید کرد و افزود: با پیگیری توافقات امضا شده قبلی و گسترش روابط تجاری، فرهنگی و اقتصادی می توان بستر های لازم را برای توسعه روابط همه جانبه میان دو استان فراهم کرد.

وی همچنین اختصاص زمین برای احداث نمایشگاه دائمی استان خوزستان و بصره را بسیار ضروری دانست.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس نیز با تاکید بر گسترش روابط دو استان بصره و خوزستان راه اندازی بازارچه مشترک میان دو استان در مرز شلمچه را خواستار شد.

مصطفی مطور زاده همچنین اتصال خط آهن خرمشهر به بصره را بسیار مهم دانست.



همچنین استاندار بصره نیز با مثبت ارزیابی کردن سفر قبلی خود به استان خوزستان گفت: برگزاری چنین نمایشگاه هایی در گسترش روابط همه جانبه دو طرف نقش به سزایی دارد.

وزیر بازرگانی عراق نیز در سخنرانی خود طرح تشکیل منطقه آزاد تجاری و منطقه آزاد صنعتی مشترک ایران و عراق را پیشنهاد کرد که مورد استقبال استاندار خوزستان قرار گرفت.

در نمایشگاه توانمندی های جمهوری اسلامی ایران که توسط استان خوزستان در بصره برگزار و با حضور استانداران بصره و خوزستان، وزیر بازرگانی عراق، رئیس مجلس محلی بصره، سر کنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره و تجار و بازرگانان افتتاح شد ،60 شرکت تولیدی و خدماتی کشور ایران در مساحت یک هزار و 500 متر مربع و در گروه تجهیزات ساختمانی، صنایع غذایی، لوازم خانگی، برق و تاسیسات، نساجی، بهداشتی و شیمیایی، بازرگانی، خدمات فنی و تخصصی، خودرو و ماشین آلات صنعتی، محصولات خود را در معرض نمایش گذاشتند.



این نمایشگاه از روز یکشنبه آغاز و تا روز ششم اسفند ماه جاری در هتل مناوی پاشا بصره برای بازدید علاقمندان برقرار است.