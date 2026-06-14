هیئت تجاری استان بصره عراق از توانمندی های بخش خصوصی خوزستان دیدن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری صبح امروز یکشنبه در حاشیه بازدید هیئت تجاری استان بصره عراق از نمایشگاه دائمی توانمندیهای اقتصادی اتاق بازرگانی اهواز ظهارکرد: هیئت بلندپایهای از استان بصره عراق امروز از این نمایشگاه بازدید کرد و با ظرفیتهای متنوع اقتصادی و تولیدی خوزستان آشنا شد.
به گفته وی، هدف اصلی این بازدیدها، آشنایی نزدیک با توان تولیدی استان، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری مشترک و تسهیل توسعه مبادلات تجاری میان دو منطقه است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: این هیأت دومین گروهی است که در خردادماه از نمایشگاه بازدید میکند و پیش از آن نیز هیأتی از استان ذیقار عراق از نمایشگاه دیدن کرده بود.
عموری با اشاره به مزیتهای رقابتی خوزستان گفت: نیروی کار ماهر، تنوع تولیدی، زیرساختهای صنعتی و انرژی و نزدیکی به بنادر، از مهمترین نقاط قوت استان است که میتواند زمینهساز همکاریهای پایدار با بصره شود.
وی ادامه داد: در جریان بازدید، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان نمونههایی از محصولات و توانمندیهای خود در بخشهای فلزات و فولاد، پتروشیمی، صنایع پاییندستی نفت و گاز، معادن و فرآوری محصولات کشاورزی را معرفی کردند. به گفته برگزارکنندگان، این حوزهها بهعنوان زمینههای بالقوه برای تأمین کالا و افزایش صادرات به بازارهای عراق بررسی شدند.
عموری همچنین گفت: نمایندگان بصره نیازهای وارداتی و فرصتهای همکاری در زمینه لجستیک و ترانزیت را مطرح کردند و افزود: تبادل اطلاعات فنی، تسهیل فرایندهای گمرکی و توسعه مسیرهای ترانزیتی میتواند هزینهها را کاهش و سرعت مبادلات را افزایش دهد.
دبیر شورای گفتگوی خوزستان تأکید کرد: این دیدار گامی موثر در تقویت روابط تجاری منطقهای میان استانهای مرزی ایران و عراق است و میتواند زمینهساز اجرای پروژههای مشترک و افزایش تبادلات اقتصادی شود.
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