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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۹

شیخی به مهر خبر داد:

تدوین آیین نامه حمایت از طرح های کاربردی پژوهشی در دانشگاه شیراز

تدوین آیین نامه حمایت از طرح های کاربردی پژوهشی در دانشگاه شیراز

معاون پژوهش دانشگاه شیراز گفت: دانشگاه شیراز در حال تدوین آیین نامه ای برای اختصاص امتیاز به اساتید جهت کاربردی کردن طرح های پژوهشی و ارتباط مستقیم با صنعت است.

محمد حسین شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: دانشگاه در حال تدوین آیین نامه ها و دستور العمل هایی است که طی آن اقدامات لازم برای اساتید دانشگاه که با بخش صنعت برای کاربردی کردن طرح های پژوهشی همکاری دارند، فراهم شود، حتی اگر این طرح ها در ISI منتشر نشود. 

وی افزود: طی این آیین نامه ها با عقدقرارداد، امتیازات لازم برای ارتقای امور پژوهشی به پژوهشگران و اساتید دانشگاه ارائه خواهد شد.

معاون پژوهش دانشگاه شیراز در خصوص مقالات این دانشگاه در ISI  گفت: مقالات پژوهشی انتشار یافته در ISI از سوی دانشگاه شیراز در سال 2008، 680 عدد بوده که نسبت به سال 2007، افزایش داشته و در مورد سال 2009 هنوز آمار مشخصی نداریم اما به طور قطع این تعداد نسبت به سال 2008 افزایش یافته است.

وی در پاسخ به این سئوال که تاکنون چند درصد از این مقالات به ثروت ملی تبدیل شده، اظهار داشت: متاسفانه عمده این مقالات بر مبنای نیاز داخل نبوده بلکه در مرزهای علم تحقق یافته است.

شیخی گفت: به طور کلی مقالاتی که در ISI منتشر می شود، عمدتا در مرزهای علمی بوده چراکه ISI صرفا مقالات علمی را منتشر کرده و نیازی نیست این مقالات لزوما کاربردی باشند، این در حالی است که برخی مقالات علمی دانشگاه شیراز بی آنکه در ISI منتشر شوند کاربردی بوده و نیاز جامعه را مرتفع می سازند.

کد مطلب 1042687

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