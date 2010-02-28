به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فنی و عمران منطقه با اعلام این خبر و با اشاره به اینکه در عملیات پیاده روسازی مناسب سازی معابر برای معلولین و نابینایان پیش بینی شده است، افزود: با توجه به تاثیر گذاری پیاده رو سازی در اصلاح فضای های پیرامونی طرح ساماندهی شبکه معابر پیاده با ایجاد شرایط کالبدی و فیزیکی متناسب با هویت و بیان فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی و اتسهیل در تردد شهروندان اجرا شد.

مسعود رضا رئیس دانا با اشاره به احداث خط نابینایان در این طرح گفت: در راستای مناسب سازی معابر برای معولین و نابینایان، رفع شیب و همچنین ایجاد خط نابینایان با استفاده از سنگفرش با خط ویژه نابینایان انجام شد.

وی با بیان اینکه با عملیات پیاده رو سازی چهار 500 متر مربع از معابر خیابان جنت آباد حد فاصل لاله تا آیت اله کاشانی بهسازی شد گفت: عملیات پیاده روسازی در خیابان های شهران، کوهسار، میرزابابایی، سازمان آب وضلع جنوب بیمارستان صارم اجرا شد.

معاون فنی و عمران منطقه اعتبار عملیات پیاده روسازی را 17 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: پیاده روسازی میدان صادقیه و بزرگراه محمد علی جناح از دیگر اقدامات اجرایی در سالجاری است.