حبیب الله آیت اللهی چهره­ ماندگار هنرهای تجسمی تجلیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مراسم تجلیل از آیت اللهی مراسم با حضور مسئولین استانی، اساتید دانشگاهها، دانشجویان و هنرمندان روز شنبه پانزدهم اسفند در تالار اجتماعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی فارس ، برگزار می شود .

در این برنامه دکتر آیت اللهی درباره این مجموعه آثار تالیفی و بیان موضوعاتی در رابطه با هنر معاصر ایران و آینده پیش روی آن به سخنرانی می پردازد. این مجموعه مقالات با عنوان «مجموعه نوشتارهایی در هنر» که در هشت مجلد به چاپ خواهد رسید و هم اکنون از سه جلد آن رونمایی خواهد شد، اطلاعات و مفاهیم کاملی از هنر را در اختیار مخاطب قرار می دهد و نتیجه سالها علم اندوزی و تجارب هنری ایشان در عرصه های مختلف هنر بوده که به نسل جوان ایران تقدیم شده است

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حبیب‌الله آیت‌اللهی در 16 اسفند 1313 متولد شد. پدرش آیت‌‌الله حاج شیخ محمد جواد آیت‌اللهی و پدر بزرگش آیت‌الله حاج میرزا عبدالباقی آیت‌اللهی و مادرش دختر آیت‌الله حاج سید عبدالحسین لاری است

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پنج ساله بود که به مکتب رفت تحصیلات ابتدایی را در دبستانی در شیراز و دوره متوسطه را در دبیرستانهای حیات و حاج قوام این شهر سپری کرد. از کودکی به ادبیات و به ‌خصوص نقاشی علاقه‌مند بود از این رو برای تحصیلات دوره عالی وارد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران شد و در سال 1338 با کسب مقام دانشجوی ممتاز از تحصیل فراغت یافت. آیت‌اللهی که مشمول قانون اعزام دانشجویان رتبه اول به خارج از کشور بود راهی فرانسه شد و سه سال در آتلیه‌های لوگو و اوژم به کسب هنر پرداخت

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وی سپس به مدرسه عالی هنرهای زیبای پاریس رفت در آنجا شیوه‌های تازه نقاشی و نیز نقاشی دیواری را فرا گرفت پس از آن به مدرسه عالی هنرهای تزئینی پاریس راه یافت و در رشته آذین‌گری، معماری داخلی، نقاشی دیواری جدید، پیکره‌سازی و طراحی صنعتی تخصص گرفت. به موازات آن در دانشگاه سوربن به تحصیل پرداخت و در سال 1349 در رشته تاریخ هنر تحلیلی و تطبیقی به گرفتن درجه دکتری توفیق یافت. آیت اللهی سپس به ایران بازگشت و در سمت استادیار در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تدریس هنرهای تجسمی پرداخت. در سال 1351 در مدرسه عالی ساختمان، رشته معماری داخلی را تأسیس کرد که اداره آن نیز با خود وی بود. در سال 1354 با گرفتن فرصت مطالعاتی بار دیگر عازم فرانسه شد و دورهی کارشناسی ارشد زیبایی‌شناسی و دانش هنر و دوره دکتری هنرهای تجسمی علمی و عملی را با موفقیت گذراند و در همان مدت در رشته شهرسازی نیز آموزش یافت و به گرفتن درجه‌ای معادل دکتری در آن رشته نایل شد. در سال 1356 نیز شش ماه در دانشگاه سوربن به تدریس هنرهای اسلامی پرداخت

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پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ایران بازگشت و سرپرستی گروه برنامه‌ریزی هنر و گروه ترجمه و تالیف کتابهای هنری و نیز ریاست دانشکده هنرهای زیبا را به عهده گرفت. آیت‌اللهی تدریس خود را در دانشگاه هایی چون تهران، الزهرا، آزاد اسلامی، شاهد، تربیت مدرس، صدا و سیما و دانشگاه هنر ادامه داده است. وی در سالهای تصدی خود موفق شد رشته هنر دانشکده معماری و هنر یزد و نیز دانشکده هنر زاهدان را بنیاد نهد. ‌آیت‌اللهی موسس دانشکده هنر دانشگاه شاهد و تدوین‌کننده برنامه‌های آن دانشگاه بود. او از موسسان موزه هنرهای سنتی سازمان صنایع دستی است و با موزه هنرهای معاصر در ارزیابی آثار هنری خارجی همکاری دارد