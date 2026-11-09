به گزارش خبرگزاری مهر، الحدث هم اکنون اعلام کرد که هشدار امنیتی نزدیک کاخ سفید صادر شده است.
بر اساس اعلام این رسانه، برخورد یک خودرو با مانع امنیتی در محوطه شمالی کاخ سفید رخ داده است.
این رسانه افزود: سرویس مخفی به خبرنگاران در کاخ سفید دستور داده است تا به داخل ساختمان بروند.
«میرر» در این خصوص اعلام کرد: فردی ناشناس با خودرو خود به بخش شمالی پارک لافایت اسکوئر نزدیک کاخ سفید برخورد کرد.
هنگام خروج از خودرو، وی با نیروهای سرویس مخفی و گارد ملی درگیر شد.
این فرد هم اکنون بازداشت شده است.
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