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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۱۲

مایکل‌مان و داستین هافمن در یک سریال تلویزیونی همکار می‌شوند

مایکل‌مان و داستین هافمن در یک سریال تلویزیونی همکار می‌شوند

مایکل‌مان فیلمساز بزرگ و داستین هافمن بازیگر کهنه کار آمریکایی در یک سریال تلویزیونی همکار می شوند.

به گزارش مهر از امپایر آنلاین مایکل مان به زودی کارگردانی یک مجموعه تلویزیونی با عنوان "بخت" را آغاز می کند.مان علاوه بر کارگردانی ، تهیه این مجموعه را که درامی درباره مسابقات اسب سواری است بر عهده دارد.

علاوه بر او داستین هافمن بازیگر قدیمی و پر اعتبار سینمای آمریکا برای ایفای نقش در این سریال از سوی مان برگزیده شده‌است.هافمن آخرین بار در دهه 1970 در سریال های تلویزیونی به نقش آفرینی پرداخته بود.هافمن در این سریال نقش یک شرط بند قهار مسابقات سوارکاری را بر عهده دارد که به تازگی از زندان آزاد شده است.

دنیس فارینا و جان اورتیز دیگر بازیگران سینما هستند که به دعوت مایکل مان نقش های مکمل مجموعه را بازی می‌کنند.
شبکه معتبر "اچ بی او" تهیه این مجموعه تلویزیونی را برعهده دارد.
کد مطلب 1044926

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