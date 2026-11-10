به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته مازندران، خانه عکاسان حوزه هنری استان در ادامه نشست‌های تخصصی خود، برنامه‌ای با محوریت معرفی و بررسی کتاب «۱۰۰ عکس» اثر محسن غلامی، عکاس بابلسری، همراه با کارگاه انتقال تجربه برگزار کرد.

این نشست شامگاه دوشنبه با حضور جمعی از عکاسان پیشکسوت و جوان عضو خانه عکاسان برگزار شد و طی آن، بخشی از تجربیات سه دهه فعالیت هنری محسن غلامی در حوزه عکاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهدی معصومی گرجی، رئیس حوزه هنری مازندران و از بنیان‌گذاران خانه عکاسان این مرکز، در این برنامه با اشاره به ویژگی‌های فرمی آثار غلامی اظهار کرد: آثار این هنرمند حاصل رویکردی جسورانه به شکل‌گرایی در کنار معناگرایی است و توجه ویژه او به پدیده‌های زیست‌بوم، از شاخصه‌های قابل توجه آثارش به شمار می‌رود.

محسن غلامی عکاس مازندرانی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت ثبت و انتشار تجربیات عکاسان در قالب کتاب، اظهار کرد: هر عکاس باید بخشی از تجربه‌های حرفه‌ای خود را در قالب یک اثر مکتوب منتشر کند؛ چراکه کتاب می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فصل تازه‌ای در مسیر فعالیت هنری و فرصتی برای نگاه فعالانه‌تر و اندیشمندانه‌تر به عکاسی باشد.

وی با اشاره به تفاوت‌های عکاسی در دوران نگاتیو و عصر دیجیتال افزود: در گذشته محدودیت امکانات، فرصت خطا را برای عکاس کاهش می‌داد و همین مسئله موجب افزایش دقت و توجه به جزئیات می‌شد. امروز نیز با وجود سهولت امکانات دیجیتال، نباید فناوری جایگزین تفکر و تأمل در فرآیند عکاسی شود.

این عکاس با بیان اینکه عکاسی نباید صرفاً به بازنمایی ظاهری سوژه‌ها محدود بماند، ادامه داد: عکاس پس از مدتی فعالیت باید از مرحله بازنمایی عبور کند و به سمت فرانمایی حرکت کند؛ به این معنا که علاوه بر توجه به ساختار و فرم، لایه‌های معنایی و زیرمتن را نیز در آثار خود شکل دهد.

غلامی همچنین زیست‌بوم مازندران را بستری ارزشمند برای فعالیت عکاسان دانست و گفت: فرهنگ و آداب‌ورسوم، طبیعت، معماری، سبک زندگی، مردم‌شناسی و دیگر جلوه‌های زندگی در مازندران ظرفیت‌های گسترده‌ای برای عکاسی دارند، اما بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها زمانی به خلق اثر متمایز منجر می‌شود که از صافی نگاه، اندیشه و جهان‌بینی عکاس عبور کند.

در ادامه این برنامه، عقیل تشکری، از پیشکسوتان عکاسی مازندران و مدرس دانشگاه، با اشاره به تجربه همکاری و همراهی با محسن غلامی، کنجکاوی و نگاه پرسشگرانه را از مهم‌ترین ویژگی‌های آثار این هنرمند برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: متفاوت دیدن و متفاوت اندیشیدن و همچنین مواجهه پرسشگرانه با سوژه‌ها از ویژگی‌هایی است که از ابتدای فعالیت حرفه‌ای در آثار غلامی وجود داشته و در شکل‌گیری شخصیت هنری و توانمندی او در عکاسی نقش مؤثری ایفا کرده است.

گفتنی است در پایان این نشست، بر تداوم دورهمی‌های تخصصی اعضای خانه عکاسان حوزه هنری مازندران با هدف تبادل تجربه، نقد آثار و بررسی موضوعات تخصصی عکاسی در برنامه‌های آینده تأکید شد.