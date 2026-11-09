به گزارش،خبرنگار مهر، قدرتالله نظری عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تمامی مدارس استان فردا روز سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ طبق روال عادی و بهصورت حضوری فعالیت خواهند کرد.
وی با اشاره به تصمیم اتخاذشده برای نحوه فعالیت مدارس اظهار کرد: فعالیت آموزشی تمامی مدارس استان در روز سهشنبه بهصورت حضوری دنبال میشود.
گرگان-مدیرکل آموزش و پرورش گلستان از حضوری بودن فعالیت تمامی مدارس استان در روز سهشنبه ۱۹ آبان خبر داد.
به گزارش،خبرنگار مهر، قدرتالله نظری عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تمامی مدارس استان فردا روز سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ طبق روال عادی و بهصورت حضوری فعالیت خواهند کرد.
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