به گزارش،خبرنگار مهر، قدرت‌الله نظری عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تمامی مدارس استان فردا روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ طبق روال عادی و به‌صورت حضوری فعالیت خواهند کرد.



وی با اشاره به تصمیم اتخاذشده برای نحوه فعالیت مدارس اظهار کرد: فعالیت آموزشی تمامی مدارس استان در روز سه‌شنبه به‌صورت حضوری دنبال می‌شود.