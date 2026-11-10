به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی دوشنبه شب در نشست مدیران حوزه علمیه استان با اشاره به جایگاه مذهب تشیع، ولایت فقیه و فرهنگ عاشورا در قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی، بر ضرورت صیانت از مبانی و کیان نظام تأکید کرد.

وی در این دیدار ضمن تسلیت ایام و قدردانی از تلاش‌های مجموعه‌های مسئول و نهادهای دست‌اندرکار اظهار کرد: همان‌گونه که بزرگان تأکید کرده‌اند، حفظ اساس و کیان جمهوری اسلامی از مهم‌ترین واجبات است؛ چراکه تضعیف این بنیان می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اسلام ناب و تشیع اصیل در سطح جهان داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه تحولات سال‌های اخیر شناخت دشمنان از ظرفیت معنوی انقلاب اسلامی و حوزه‌های علمیه را افزایش داده است، افزود: دشمنان به قدرت بازدارندگی مذهب تشیع، ولایت فقیه و نهضت عاشورا پی برده‌اند و با طراحی توطئه‌های مختلف درصدد مقابله با این ظرفیت هستند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه، مردم را سرمایه اجتماعی و صاحبان اصلی نظام دانست و بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مطالبات عمومی و مشکلات معیشتی تأکید کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها برای بهره‌برداری از مشکلات اقتصادی و نوسانات بازار و ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان، تصریح کرد: حفظ رضایت عمومی و رسیدگی به دغدغه‌های اقتصادی خانوارها باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی ناپایداری قیمت‌ها در حوزه مسکن، ارز و کالاهای ضروری را از جمله مسائل نیازمند تدبیر دانست و پیشنهاد کرد دولت و مدیران اقتصادی با بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی و ظرفیت اقتصاددانان برجسته کشور، راهکارهای مؤثرتری برای کنترل تورم و ساماندهی بازار اتخاذ کنند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین بازنگری در سازوکار توزیع کالابرگ و تقویت حمایت‌های معیشتی متناسب با شرایط اقتصادی روز را ضروری برشمرد و خاطرنشان کرد: حمایت هدفمند از خانواده‌ها و اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند در کاهش فشارهای اقتصادی مؤثر باشد.

وی در بخش دیگری از این دیدار، با اشاره به نقش اجتماعی و فرهنگی روحانیت، بر ضرورت حضور فعال مبلغان در میان مردم و اجتماعات عمومی تأکید کرد و گفت: تجمعات مردمی و حرکت‌های خودجوش اجتماعی ظرفیت مناسبی برای فعالیت مجموعه «بلاغ مبین» و ارتقای آگاهی و بصیرت عمومی است.

آیت‌الله محمدی لائینی افزود: حضور روحانیت در متن این اجتماعات، علاوه بر ایجاد دلگرمی در میان مردم، می‌تواند به تبیین مسائل و هدایت صحیح مطالبات به سمت‌وسوی سازنده کمک کند؛ ازاین‌رو باید با هوشیاری، زمینه سوءاستفاده جریان‌های نفوذی و انحراف این حرکت‌ها فراهم نشود.

وی در پایان با اشاره به استقبال مردم مازندران از برنامه‌های مردمی و حضور فعال مبلغان در شهرهای مختلف استان، این اقدامات را در راستای افزایش معرفت عمومی، تقویت همبستگی اجتماعی و انسجام ملی مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان و همراهی مردم، زمینه خنثی‌سازی توطئه‌ها و تقویت وحدت در کشور فراهم شود.