به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حکیم جفریز رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد که خواهان برکناری پیت هگست وزیر جنگ آمریکا به دلیل نقض قانون اساسی، مفاد قانونی و گریز از مجازات است.

وی اضافه کرد که اگر ترامپ هگست را برکنار نکند دموکرات ها مأموریت استیضاح وی را اجرا خواهند کرد. جنگ علیه ایران این کشور را قدرتمند تر کرده و دموکرات ها برای پایان دادن به آن تلاش می کنند.

جفریز تصریح کرد که هیچ بهانه ای برای باقی ماندن هگست در پست خود وجود ندارد. عملکرد وی برای مردم آمریکا فاجعه بار بوده و هگست بی کفایت ترین وزیر جنگ آمریکا در تاریخ این کشور به شمار می رود. من از بهار ۲۰۲۵ از ترامپ خواسته ام هگست را برکنار کند. امیدوارم طی هفته جاری این کابوس ملی به پایان برسد.

روز گذشته رویترز گزارش داد که پس از پیروزی دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای آمریکا و با انتقال ریاست کمیته های کنگره به این جریان در ماه ژانویه رابرت گارسیا نماینده کنگره و نامزد ریاست کمیته نظارت مجلس نمایندگان و الیزابت وارن سناتور و نامزد ریاست کمیته بانکی سنا پیش بینی کردند که پیت هگست وزیر جنگ، ایلان ماسک و استفان میلر رئیس جدید دفتر کارکنان کاخ سفید از نخستین افرادی باشند که هدف تحقیقات قرار می گیرند.

گارسیا تصریح کرد که پیت هگست باید برکنار شود.