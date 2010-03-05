آمریکا نگران عزم کشورهای منطقه برای ورود به امنیت دسته جمعی است

علاء الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تلاش های اخیر آمریکا در منطقه خاورمیانه برای ایجاد تقابل با ایران گفت:مقابله با گسترش نفوذ جمهوری اسلامی خط اعلام شده آمریکا بوده وعلت تلاشهای اخیرغرب نیزاین است که به رغم اعمال تحریم های گسترده شاهد رشد و توسعه روز افزون ایران هستند و این را تهدیدی جدی برای خود می دانند.



وی با اشاره به توسعه فناوری های نوین و قدرت نظامی در ایران گفت: به میزانی که نفوذ ایران در منطقه افزایش یابد جای این کشورها تنگ خواهد شد و به همین خاطر با پروژه ایران هراسی به دنبال دور کردن کشورهای منطقه از همدیگر هستند.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعلام اینکه ایران آماده تنظیم هر گونه تفاهم نامه امنیتی و دفاعی با کشورهای منطقه است، گفت: ما باید در این مقطع زمانی تمام توان خود را برای تقویت همکاری های منطقه ای متمرکز کرده و بدین وسیله امنیت دسته جمعی را با کشورهای همسایه شکل دهیم.



بروجردی گفت : ما براساس منافع ملی خود تصمیم می گیریم و این امر دقیقا در راستای منافع ملی کشورمان تلقی می شود.



