هزینه سفر به عتبات و سوریه در نوروز افزایش ندارد

علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اعزام زائرانی که برای سفر به عتبات عالیات ثبت نام کرده و در قرعه کشی انتخاب شده اند از 21 اسفند ماه جاری آغاز و تا 20 اردیبهشت سال آینده ادامه دارد.

براساس اعلام سازمان حج در حال حاضر روزانه سه هزار نفر از طریق زمینی به عتبات عالیات اعزام می شوند.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه دفاتر زیر نظارت سازمان اجازه افزایش قیمتها را برای اعزام نوروزی زائران ندارند، تاکید کرد: هزینه سفر زائرانی که از طریق دفاتر زیارتی زیر نظر سازمان حج و زیارت به عتبات عالیات اعزام می شوند در ایام نوروز افزایش نمی یابد.

هزینه کلی سفر به عتبات عالیات در بهترین هتلهای بغداد که گروه نخست قیمتی نامگذاری شده 343 هزار تومان و هزینه سفر و اقامت در هتل درجه دو 325 هزار تومان و همچنین در گروه سوم هتلها هزینه 307 هزار تومان است.

لیالی با اشاره به اینکه اعزام انفرادی زائران به عتبات عالیات ممنوع است، گفت: براساس برنامه ریزی و هماهنگیهای به عمل آمده در مزرهای خروجی از تردد زائران انفرادی جلوگیری می شود.