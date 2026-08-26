نفوذ نظامیان صهیونیست به خاک سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک گشت نظامی رژیم صهیونیستی شامل بیش از ۱۰ خودرو وارد روستای «جمله» در غرب استان درعا در جنوب سوریه شد و پس از بازرسی چند منزل مسکونی، منطقه را ترک کرد.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوءاستفاده از خلأ امنیتی در سوریه، حملات خود به این کشور را تشدید کرده است.

این حملات شامل بمباران تأسیسات دفاعی و هواپیماهای جنگی سوریه و پیشروی نیروهای اسرائیلی در منطقه قنیطره در جنوب این کشور بوده است.

رژیم صهیونیستی همچنین بخش‌هایی از جنوب سوریه، از جمله ارتفاعات راهبردی «جبل‌الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.

آمارها حکایت از ان دارد گه در میان استان‌های جنوبی سوریه، پس از قنیطره، درعا با ثبت ۳۲ مورد نقض حریم در رتبه دوم قرار دارد؛ با این تفاوت که تجاوزها در این استان ماهیتی خطرناک‌تر داشته و شامل حملات توپخانه‌ای، نفوذ زمینی و پروازهای گسترده جنگنده‌ها بوده است.

همچنین نقض حاکمیت سوریه در مناطق ریف دمشق و السویداء عمدتاً در قالب پرواز هواگردهای متجاوز گزارش شده است.





