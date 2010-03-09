تجهیز 100 هزار کلاس برای اسکان مسافران نوروز/ جزئیات نرخ قیمت اتاقها

کوروش اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از اعضای ستاد تسهیلات نوروزی گفت: امسال امکانات و تجهیزات برخی از اتاقهای درنظر گرفته شده نسبت به سال گذشته افزایش یافته و توانسته ایم تعداد بیشتری از مراکز اسکان را به امکانات اولیه ای همچون یخچال و فرش تجهیز کنیم.

معاون اداره کل تعاون وزارت آموزش و پرورش افزود: مراکز اسکان آموزش و پرورش به سه درجه تقسیم شده اند و قیمتها نیز براساس درجه محاسبه می شود.

اسکندری با بیان اینکه حداقل نرخ قیمت اتاقها در هر شب برای فرهنگیان سه هزار و حداکثر آن 9 هزار تومان در نظرگرفته شده، گفت: همچنین نرخ تعیین شده برای ایثارگران و بازنشستگان نیز هشت هزار تومان است.

به گفته معاون اداره کل تعاون وزارت آموزش و پرورش، هزینه هر شب اسکان برای سایر کارکنان دولت نیز تا سقف 16 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

معاون اداره کل تعاون وزارت آموزش و پرورش افزود: امکان کاهش یا افزایش 20 درصدی تعرفه ها را برای استانها فراهم فراهم آورده ایم تا براساس امکانات تعرفه ها را تغییر دهند.

اسکندری همچنین از رزرو شدن اینترنتی مراکز اسکان برای اولین بار خبر داد و گفت: متقاضیان می توانند با ورود به بخش رفاهی وزارت آموزش و پرورش یا سازمان آموزش و پرورش استانها برای رزرو اتاقها و پرداخت هزینه آن اقدام کنند.



اسکندری با اشاره به اینکه در ایام نوروز و تابستان سال گذشته حدود 15 میلیون نفر شب مسافر از امکانات رفاهی آموزش و پرورش استفاده کرده اند، گفت: حداکثر مدتی را که فرهنگیان می توانند از اسکانهای نوروزی استفاده کنند سه شب است البته با تشخیص استان تا پنج شب نیز می تواند افزایش یابد.

معاون اداره کل تعاون وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: الویت پذیرش ما با فرهنگیان است و در رتبه دوم کارکنان دولت نیز می توانند از این امکانات استفاده کنند.

اسکندری با بیان اینکه در سفرهای استانی هئیت دولت رقم خوبی برای تجهیز رفاهی مدارس دیده شده، گفت: از محل اعتبارات دولت توانسته ایم تجهیزاتی همچون فرش، پتو، تلویزیون، یخچال و حمام را در مراکز اسکان تهیه کنیم.